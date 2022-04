Juventus, iniziata nel peggiore dei modi e convincente nella parte finale, dove i bianconeri hanno recuperato parecchio terreno alle squadre nelle prime posizioni. remuntada scudetto e il +5 in classifica sulla Roma fa dormire sonni tranquilli a Max Allegri che, a meno di un crollo, è sicuro di un posto in la Juventus che sarà, quella del futuro. Una squadra che perderà sicuramente il suo Numero 10 Paulo Dybala, arrivato a scadenza di contratto e libero di scegliere un'altra destinazione. Stagione particolare quella della, iniziata nel peggiore dei modi e convincente nella parte finale, dove i bianconeri hanno recuperato parecchio terreno alle squadre nelle prime posizioni. La sconfitta allo Stadium contro l'Inter di Simone Inzaghi chiude ogni discorso su una clamorosae il +5 in classifica sulla Roma fa dormire sonni tranquilli a Max Allegri che, a meno di un crollo, è sicuro di un posto in Champions League . Così, in questo scenario, si delinea, quella del futuro. Una squadra che perderà sicuramente il suo Numero 10, arrivato a scadenza di contratto e libero di scegliere un'altra destinazione.

La situazione in attacco resta intricata: Vlahovic avrà tutta la responsabilità di essere l'uomo-gol mentre Alvaro Morata avrà a disposizione queste ultime partite per dimostrare di essere un'ottima spalla per il serbo. Quello che dovrà garantire lo spagnolo è il giusto mix di sacrificio e qualità, un ruolo alla Mandzukic. La sua situazione contrattuale è questa: secondo anno di prestito con riscatto fissato a 35 milioni e cifra che la Juventus non spenderà ma le trattative con l'Atletico Madrid restano aperte. Kaio Jorge sta recuperando da un brutto infortunio ed è probabile l'opzione prestito, anche per valutarne la tenuta fisica, mentre è più complicato il discorso Moise Kean: l'attaccante italiano ha deluso le resta intricata:avrà tutta la responsabilità di essere l'uomo-gol mentreavrà a disposizione queste ultime partite per dimostrare di essere un'ottima spalla per il serbo. Quello che dovrà garantire lo spagnolo è il giusto mix di, un ruolo alla Mandzukic. La sua situazione contrattuale è questa: secondo anno di prestito con riscatto fissato a 35 milioni e cifra che la Juventus non spenderà ma le trattative con l'Atletico Madrid restano aperte.sta recuperando da un brutto infortunio ed è probabile l'opzione prestito, anche per valutarne la tenuta fisica, mentre è più complicato il discorso: l'attaccante italiano ha deluso le aspettative , risolvendo pochi match e solo con le piccole, possibile che si affronti un discorso con l'Everton che ha il cartellino del giocatore per deciderne il futuro.

Centrocampo e difesa

Arthur, arrivato a Torino nel famoso scambio con Pjanic ad una cifra enorme: quasi 80 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato una stagione a luci e ombre e le caratteristiche del suo gioco non si sposano esattamente con le idee tattiche di Federico Bernardeschi che attualmente percepisce 4 milioni a stagione. Le ultime partite potrebbero essere una vetrina da cui partire, per trovarsi un'altra squadra. Con Zakaria e Locatelli punti fermi per ripartire, tutti i discorsi si concentrano sul brasiliano, arrivato a Torino nel famoso scambio con Pjanic ad una cifra enorme: quasi 80 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato una stagione a luci e ombre e le caratteristiche del suo gioco non si sposano esattamente con le idee tattiche di Mister Allegri. Una sua cessione è improbabile perché comporterebbe una sicura minusvalenza, più fattibile un prestito anche se non è esclusa la permanenza a Torino. Infine, difficile il rinnovo anche perche attualmente percepisce 4 milioni a stagione. Le ultime partite potrebbero essere una vetrina da cui partire, per trovarsi un'altra squadra.

Il capitolo difesa ruota intorno ai nomi di Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio: il primo è probabile che venga ceduto in prestito per fargli fare esperienza e valutarne poi l'effettivo potenziale; il secondo è quasi certo della permanenza dopo esserci confermato come valida alternativa sia a Danilo che ad Alex Sandro.

