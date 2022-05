Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, caccia al vice Vlahovic: Muriel è l'uomo giusto?

La Gazzetta dello Sport parla di "operazioni di contorno" in casa Juve, mentre si cerca di concludere gli affari di peso di Pogba Di Maria . Con Morata dato in partenza - la stessa Rosea stamattina lo avvicina al Barcellona - serve infatti un altro attaccante, possibilmente un degno secondo di Vlahovic. Sondaggio su Luis Muriel, che condivide lo stesso procuratore di Cuadrado: il colombiano è in scadenza con l'Atalanta (2023) e non costa un'enormità (l'Atalanta lo valuta 15-20 milioni di euro). Resta ancora aperta la pista Raspadori, mentre Kean potrebbe venire riscattato per poi essere ceduto all'estero.

La nostra opinione. La dote caratterizzante di Muriel è quella di portare tanti gol dalla panchina, e questo sicuramente fa al caso della Juventus. Altro vantaggio: costa la metà di Raspadori.

Vlahovic: "La Juve deve tornare a vincere; Champions? Unica"

Dybala: l'Inter fa la sua offerta, oggi tocca alla Roma

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Dybala, tra l'incontro di ieri del suo entourage con Marotta e quello che si svolgerà in giornata con la Roma. L'Inter non ha ancora messo sul piatto una prima offerta ufficiale, ma si parla di una proposta di triennale con opzione per il quarto da 5,5 milioni di euro come base fissa, più una serie di bonus in modo da arrivare a 7 milioni.

La nostra opinione. La strada è ancora lunghissima prima di scoprire dove andrà Dybala la prossima stagione. Difficilmente l'offerta dell'Inter e quella che farà la Roma dopo l'incontro odierno accontenteranno le richieste dell'agente, se la Joya dovesse rimanere in Italia servirà un punto d'incontro.

Roma: i nomi per la Champions

Restando nella capitale, la Gazzetta dello Sport rivela quali potrebbero essere le prossime mosse sul mercato, dopo aver conquistato la Conference League. Friedkin vuole alzare l'asticella e puntare alla qualificazione in Champions League, cercando di portare almeno un rinforzo per ogni reparto di movimento: piace il difensore centrale Senesi, affrontato proprio nella finale di mercoledì; a centrocampo il nome più gettonato è il 24enne dell'Aston Villa Douglas Luiz, ma in alternativa potrebbero arrivare anche Xhaka dall'Arsenal, Xeka del Lille o persino il mediano neroverde Maxime Lopez; davanti, oltre alla trattativa in corso con Dybala, l'interesse è sul portoghese Guedes (Valencia), prima di capire se Mkhitaryan e Zaniolo andranno avanti in giallorosso.

La nostra opinione. La lunga lista della spesa della Roma, un classico dopo che una squadra vince un trofeo, presenta vecchi pallini della Serie A come Xhaka e nomi che potrebbero esplodere sotto la guida di Mourinho. Occhio però ai prezzi, la società non si è arricchita a dismisura dopo il trionfo in Conference League: Douglas Luiz e Guedes valgono 30 milioni ciascuno, è chiaro che si dovrà fare delle scelte, a partire dai ruoli in cui c'è/ci sarà maggiore carenza.

Arrivabene: "Dybala? Offerta al ribasso sarebbe stata poco rispettosa"

