Non permetterò mai a nessuno di parlare per me. Ho deciso di tenere la bocca chiusa e restare concentrato per aiutare sul campo la squadra fino al termine della stagione al meglio delle mie possibilità. Dunque, se qualcuno parla di me e del club, non lo fa a nome mio". ". Romelu Lukaku , nel giorno del suo 29esimo compleanno, si sfoga così sul proprio profilo Instagram. Il messaggio dell'attaccante belga ex Inter, che non sta vivendo una stagione felice al Chelsea , sembra indirettamente rivolto al suo agente, Federico Pastorello, e una risposta indiretta alla lunga intervista del procuratore apparsa oggi (venerdì, ndr) sul quotidiano La Repubblica.

Pastorello: "Lukaku-Chelsea? Ovvio che c'è stato un problema"

Ad

"Per i parametri del trasferimento - un passaggio di Pastorello - nessuno poteva aspettarsi una situazione così (il riferimento è all'annata di Lukaku con i Blues). Non discuto le scelte tecniche, ma è ovvio che c'è stato un problema. I numeri però vanno pesati: è il miglior marcatore della squadra, con un minutaggio basso rispetto ai compagni. La situazione va valutata con attenzione".

Calciomercato Se Mbappé parte, il PSG ha già l'erede: Darwin Nunez, i dettagli 2 ORE FA

Nel corso dell'intervista a Repubblica, Pastorello aveva risposto anche a una domanda di mercato, in particolare relativa ai contatti con l'Inter nell'ottica di un clamoroso ritorno: "Tanto rumore per nulla. Ha nel cuore il club e i tifosi, non l'ha mai nascosto come l'amore per l'Anderlecht dove vorrebbe chiudere la carriera. Ma non possiamo ipotizzare trattative: il Chelsea ha definito la cessione del club, non conosciamo gli interlocutori, figuriamoci se possiamo ipotizzare discorsi con Inter o Milan. Bisogna aspettare".

Lukaku: "Voglio rimanere al Chelsea per altri 10 anni"

Calciomercato La Juve vuole Perisic: se non rinnova con l'Inter bianconeri pronti 9 ORE FA