Kylian Mbappé ha deciso di restare al PSG. Dopo l'esclusiva dei colleghi di Eurosport Spagna , arrivano conferme dai media spagnoli e francesi. Secondo L'Equipe, nonostante la corte spietata del Real Madrid, il fuoriclasse francese ha accettato di prolungare il suo contratto con il club parigino in scadenza a giugno. Tutto fatto, anche se manca ancora la cosa più importante: la firma. Si parla di un contratto di tre anni: Mbappé avrebbe già annunciato la propria decisione alla dirigenza del Paris Saint Germain.

Ad

Florentino Perez sarebbe già stato avvertito

Calciomercato Pogba-Juve, il grande ritorno: c'è l'accordo 8 ORE FA

Non solo. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, Mbappé avrebbe messo al corrente della propria scelta anche il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Nella sua "nuova" vita parigina, inoltre, l'attaccante francese avrà voce in capitolo anche nella scelta del prossimo direttore sportivo e dell'allenatore del PSG. Secondo un'indiscrezione di Marca, quella di Mbappé sarebbe stata la "decisione più difficile presa finora in vita sua".

Crack PSG: 11 anni di spese folli e fallimenti in Champions

Calciomercato Ufficiale, Di Maria lascia il PSG. Juventus sempre più vicina 19 ORE FA