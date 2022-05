Altro che "motivazioni personali": avrebbe deciso di rinnovare al PSG a fronte di un'offerta monstre, mai lontanamente vista né immaginata nel mondo del calcio. Dole le news delle ultime settimane che davano ormai per scontata la firma dell'asso francese con le Merengues, ecco l'improvviso dietrofront. La società dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi lo avrebbe infatti convinto con un'offerta clamorosa, che i nostri colleghi spagnoli hanno intercettato attraverso una "fonte sicura e certa": Mbappè resterà a Parigi per la bellezza di

A rivelarlo, in esclusiva, i colleghi di Eurosport Spagna, che hanno svelato le ragioni del clamoroso dietrofront dell'ultimo minuto da parte dell'attaccante ex Monaco. Il quale, secondo l'Equipe, dovrebbe comunicare la sua scelta l'indomani dell'ultimo match di Ligue 1 che il PSG disputerà contro il Metz. Beffato, quindi, il Real Madrid, squadra che Mbappé ha sempre dichiarato essere quella dei suoi sogni. I Blancos gli avevano offerto "solo" 25 milioni all'anno di contratto più 100 di bonus alla firma. Una scelta che sicuramente farà discutere, non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello etico, con dei numeri che obiettivamente cozzano molto con tutte le dichiarazioni di fair play finanziario e austerità sbandierate negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia e l'attuale Guerra in Ucraina.