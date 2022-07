Charles De Ketelaere può finalmente considerarsi un giocatore del Milan : il club rossonero ha infatti trovato l'accordo definitivo con il Bruges mettendo fine così a una trattativa lunghissima e complicata. Il 21enne trequartista belga, secondo la Gazzetta dello Sport, è atteso a Milano nella giornata di sabato. Tra domenica e lunedì sosterrà le visite mediche di rito, poi metterà la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 2027. Per il perfezionamento dell'operazione, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, mancherebbe solo la scrittura dei contratti, in corso in queste ore.