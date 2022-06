No, non andrò mai alla Juventus". Sarebbe questo il pensiero di traditore": sa perfettamente che un suo eventuale ". Sarebbe questo il pensiero di Kalidou Koulibaly che, parlando con i suoi amici napoletani più stretti, avrebbe espresso la ferma volontà di non trasferirsi a Torino sponda bianconera. L'indiscrezione è riportata dal quotidiano Il Mattino. Koulibaly, il cui contratto con il Napoli è in scadenza nel 2023, vorrebbe quindi evitare di essere considerato alla stregua di un "": sa perfettamente che un suo eventuale passaggio alla Juve non sarebbe digerito dai tifosi, che in lui vedrebbero una sorta di nuovo Higuain.

Koulibaly e un futuro ancora molto incerto

Interesse della Juventus a parte, va comunque ribadito che la permanenza di Koulibaly al Napoli rimane in forte dubbio. Le trattative per il rinnovo del contratto, infatti, sono ancora in alto mare e all'orizzonte - almeno per il momento - non sembrano scorgersi spiragli. De Laurentiis valuta il giocatore circa 40 milioni di euro e finora, come precisa Il Mattino, non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale, né dalla Juve né dal Barcellona (l'altro club che da tempo ha manifestato interesse).

Spalletti: "Koulibaly è incedibile, non è uguale agli altri"

