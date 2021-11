Deyverson show nel vero senso della parola. È proprio il brasiliano a regalare la seconda Copa Libertadores consecutiva al Palmeiras di Felipe Melo, con il gol ai supplementari che vale il 2-1 in finale sul Flamengo. Il classe '91 verrà ricordato più per il gol che ha deciso una finale o per il siparietto con l'arbitro? Lì ha rischiato parecchio, perché dopo un battibecco con l'avversario viene allontanato dal sig. Néstor Pitana - arbitro anche ai Mondiali in Russia 2018 - che gli dà una pacca sulla schiena. A quel punto Deyverson stramazza a terra, neanche gli avessero sparato. Una simulazione in piena regola, fortuna che Pitana non l'ha ammonito...

L'attaccante brasiliano Deyverson, passato anche in Europa con le maglie di Benfica, Belenenses, Colonia, Levante, Alavés e Getafe, era tornato al Palmeiras nel maggio scorso dopo un suo primo passaggio tra il 2017 e il 2020. Nonostante non sia l'attaccante titolare della squadra di Abel Ferreira è riuscito a ritagliarsi un suo spazio, tra i 4 gol in campionato fino all'unico gol in Copa Libertadores, che vale però tantissimo.

