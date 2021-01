Quella del 2 gennaio 2021 era una data segnata col pennarello rosso in Scozia, per quell'Old Firm che, di fatto, avrebbe significato molto per il prosieguo della stagione a nord del Valldo di Adriano. E così è stato: i Rangers di Steven Gerrard vincono 1-0 a "Ibrox" portandosi a 19 punti dal club della parte cattolica di Glasgow. Seppur con tre partite in più, si tratta di un vantaggio che difficilmente i biancoverdi recupereranno da qui a fine torneo. Di fatto, si può quindi pensare al termine dell'egemonia del Celtic durata ben 9 anni, corroborata proprio dall'assenza dei rivali storici protestanti, tornati in Premiership nel 2016 dopo essere ripartiti dalla quarta divisione a seguito del fallimento societario. Senza pubblico per le note restrizioni Covid e, in campo, senza spettacolo. Il match, come spesso accade nella stracittadina di Glasgow, è nervoso e ricco di provvedimenti disciplinari (tra cui l'espulsione del biancoverde Bitton al 62'- A decidere la contesa, l'autorete di uno degli uomini simbolo del Celtic, Callum McGregor, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i Rangers, devia sfortunatamente di testa nella propria porta al minuto 70. Rangers a 62 punti su 22 partite disputate (20 vittorie, pareggi e 0 sconfitte), Celtic a quota 43 su 19 gare.