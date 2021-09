De Zerbi può festeggiare per aver conquistato il suo primo trofeo alla guida dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico bresciano, infatti, ha battuto con un sonoro 3-0 la Dinamo Kiev di Lucescu nella finale di Supercoppa d'Ucraina. A segno Lacina Traoré (doppietta) e Alan Patrick a regalare il successo ai Kroty. Per De Zerbi è il secondo titolo da allenatore dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C con il Foggia nel 2016. Una settimana fa il clamoroso ko contro lo Sheriff Tiraspol al debutto in Champions (nel gruppo dell'Inter), questa voltapuò festeggiare per aver conquistato il suo primo trofeo alla guida dello. Il tecnico bresciano, infatti, ha battuto con un sonoro 3-0 ladinella finale di Supercoppa d'Ucraina. A segno(doppietta) ea regalare il successo ai. Per De Zerbi è il secondo titolo da allenatore dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C con il Foggia nel 2016.

Gioca meglio la squadra di De Zerbi in avvio, ma la prima occasione capita sui piedi di Supryaga che sfiora il gol per la Dinamo cogliendo un clamoroso palo. Bisogna attendere la mezz'ora per il gol che sblocchi la partita. Ci pensa proprio lo Shakhtar e dopo un batti e ribatti in area arriva il colpo di testa di Lacina Traoré che batte Boyko.

Inizio di secondo tempo ancora di marca Shakhtar e questa volta è la squadra di De Zerbi a sbattere contro il palo, con Stepanenko che sfiora il raddoppio. Con passaggi rapidi e precisi, la compagine del Donbass mette in seria difficoltà la retroguardia di Lucescu e al 54' c'è il raddoppio di Traoré che, da due pass,i deposita in rete dopo il servizio di Ismaily. In contropiede arriva anche il gol di Alan Patrick che chiude i giochi con un gran destro da fuori area. Entrano Garmash, Andriyevski, Karavaev e Vitinho, ma la Dinamo Kiev non riesce a riprendersi e soccombe con un netto 3-0 contro gli eterni rivali dello Shakhtar.

