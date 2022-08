Rukh Lviv-Metalist Kharkiv, partita valida per la prima giornata del campionato ucraino che è ripreso nonostante il Paese sia in guerra , è durata complessivamente 4 ore e mezza: è iniziata alle 15 ora locale e si è conclusa alle 19.27 con il triplice fischio dell'arbitro che, dopo tre interruzioni, è riuscito in qualche modo a chiudere l'incontro vinto 2-1 dal Metalist. A interrompere la sfida sono stati gli allarmi antiaereo che sono risuonati minacciosi sulla città di Lviv.