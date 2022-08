Juventus che non ha problemi a superare il Racing Luxembourg nel primo turno preliminare della Champions League femminile. Finisce 4-0 ma, considerando un rigore sbagliato dalla Girelli e altre occasioni non concretizzate, è un risultato che sta addirittura stretto alle ragazze di Montemurro. Juve che adesso dovrà affrontare le israeliane del Qiriat Gat che, nel pomeriggio, ha superato per 5-0 il Flora Tallin grazie ad una tripletta della brasiliana Helena. La corsa all'Europa è ripartita Roma che ha invece battuto le scozzesi del Glasgow City. Protagonista di sera Benedetta Glionna, autrice di due gol e un assist per il 3-1 finale della Lazaro. Ora sfida contro le francesi del Paris FC. Partita facile facile per lache non ha problemi a superare ilnel primo turno preliminare della Champions League femminile. Finisce 4-0 ma, considerando un rigore sbagliato dalla Girelli e altre occasioni non concretizzate, è un risultato che sta addirittura stretto alle ragazze di. Juve che adesso dovrà affrontare le israeliane del Qiriat Gat che, nel pomeriggio, ha superato per 5-0 il Flora Tallin grazie ad una tripletta della brasiliana. La corsa all'Europa è ripartita dopo l'eliminazione ai quarti (contro il Lione) della passata stagione. Prima notte europea, invece, per lache ha invece battuto le scozzesi del Glasgow City. Protagonista di sera, autrice di due gol e un assist per il 3-1 finale della Lazaro. Ora sfida contro le francesi del Paris FC.

Juventus-Racing Luxembourg 4-0 (12' Rosucci, 21' Girelli, 54' A.Caruso, 61' Bonfantini)

Ad

Non c'è storia a Torino con la Juventus che domina in lungo e in largo sul malcapitato avversario lussemburghese. Già dopo tre minuti le bianconere chiedono un rigore per un contatto su Grosso in area, poi Girelli sfiora il gol da due passi. Non siamo ancora al 10', ma due minuti più tardi arriva il gol di Rosucci servita da Bonfantini. Girelli raddoppia sugli sviluppi di un corner, poi allo scadere del tempo la Bonfantini non concretizza un contropiede, mancando il 3-0.

Serie A Come stanno Pogba e Di Maria? Quanto tornano ad allenarsi? 3 ORE FA

Nella ripresa è ancora la Juventus a spingere con Girelli che ci prova su calcio di punizione, con respinta decisiva di Burtin. Si fa vedere, però, anche la Aprile che sventa un'occasione per le ospiti che ci avevano provato con la Kohr. È solo uno spavento perché la Juve riparte e trova il 3-0 con una pennellata della Caruso. Bonfantini chiude il match sul 4-0 dopo l'assist telecomandato della Nilden. Per poco non arriva anche il 5-0: la Girelli calcia sul palo un rigore al 66', in pieno recupero la Rosucci colpisce la traversa.

Girelli esulta per il gol in Juventus-Racing Luxembourg - Champions League women's 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Tabellino

Juventus-Racing Luxembourg 4-0 (2-0 primo tempo)

JUVENTUS (4-3-3): Aprile; Nilden, Sembrant, Junge-Pedersen (58' Cernoia), Boattin (72' Lenzini); Grosso, Rosucci, A.Caruso (58' Gunnarsdottir); Bonfantini, Girelli (72' Zamanian), Bonansea (58' Beerensteyn). All. Joe Montemurro

RACING LUXEMBOURG (4-3-3): Burtin; Dos Santos, Thony, Martins, Cammarata (76' Noel); Kocan, Boussif (65' C.Veloso), Lavinas Teixeira (77' De Lemos); Wojdyla (87' Monteiro Andrade), Estevez Garcia, Kohr (87' Moran). All. Patrick Grettnich

Marcatori: 12' Rosucci (J), 21' Girelli (J), 54' A.Caruso (J), 61' Bonfantini (J)

Arbitro: Jelena Kumer (Croazia)

Ammoniti: 30' Kohr, 80' Thony, 90+5 Gunnarsdottir

Espulsi: nessuno

Glasgow City-Roma 1-3 (11' e 59' Glionna; 19' aut. Minami; 81' Lazaro)

Prima notte europea per la Roma di Alessandro Spugna che vince sul Glasgow per 3-1, ottenendo così il passaggio al secondo turno preliminare dove affronterà il Paris FC. Contro le scozzesi, la Roma passa subito in vantaggio con Glionna dopo un grande inserimento in area. Le avversarie, però, trovano subito il pareggio in contropiede grazie all'autorete di Minami. Nella ripresa è ancora Glionna a realizzare il nuovo vantaggio per le giallorosse, con un gran destro che non lascia scampo ad Alexander. Nel finale arriva anche il tris, con la Roma che chiude il match con Lazaro servita dalla migliore in campo: Glionna.

Glionna esulta per il gol in Glasgow City-Roma - Champions League women's 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Tabellino

Glasgow City-Roma 1-3 (1-1 primo tempo)

GLASGOW CITY (3-5-1-1): Alexander; Moore, Clark, Walsh; Davidson, Greening, Fulton, Lauder, Muir (46' Chinchilla); Shine (80' Kozak); Monsivais (84' Whelan). All. Eileen Gleeson

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Giugliano, Andressa (87' Cinotti); Glionna (87' Haug), Giacinti (54' Lazaro), Haavi (68' Serturini). All. Alessandro Spugna

Marcatori: 11' e 59' Glionna (R); 19' aut. Minami (G); 81' Lazaro (R)

Arbitro: Ainara Acevedo Dudley (Spagna)

Ammoniti: 40' Di Guglielmo, 69' Bergersen

Espulsi: nessuno

Come cambia la Roma con l'acquisto di Wijnaldum

Calciomercato Allegri non si fascia la testa: Rabiot resta e torna ad allenarsi in gruppo IERI ALLE 18:56