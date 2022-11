Rimane imbattuta la Juventus femminile. Nella terza giornata del Gruppo C della Champions League Femminile le ragazze di Joseph Adrian Montemurro strappano un pari alla capolista Arsenal. Juventus avanti con Beerensteyn su assist di Girelli al 52°, ma riprese al 61° dal gol delle inglesi con Miedema. E un pareggio importante per le bianconere che restano così imbattute dopo 3 giornate giocate e rimangono al secondo posto a quota 5 punti; 2 in meno dell’Arsenal che rimane capolista ma uno in più del fortissimo Lione, al momento terzo a quota 4 punti.

Juventus ora che il 7 dicembre andrà proprio in casa dell’Arsenal, il 15 dicembre sfiderà lo Zurigo a Torino e poi chiuderà con lo scontro presumibilmente decisivo il 21 dicembre proprio in caso del Lione.

