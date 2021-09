Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Liverpool e Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la prima giornata del girone B di Champions League arbitrato dal signor Szymon Marciniak, assistito da guardalinee Sokolnicki e Listkiewicz, dal quarto uomo Musial, dal VAR Kwiatkowski e dall'AVAR Bastian Dankert. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso ad Anfield Road.

- 11' MANI DI BENNACER, RIGORE PER IL LIVERPOOL! Robertson si incunea in area di rigore e col sinistro conclude in porta, il pallone sbatte sul braccio di Bennacer che è di spalle ma ha il braccio alto e largo. Marciniak non ha dubbi e, senza attendere l’ausilio del VAR, indica il penalty. Decisione giusta perché nonostante la distanza ravvicinata il tocco col braccio è evidente. Dagli undici metri Salah non capitalizza la massima punizione, facendosi ipnotizzare da Maignan.

- 46' ANNULLATO PER FUORIGIOCO IL 3-1 DI KJAER! Ad inizio ripresa il Milan trova il terzo gol con Kjaer ma l'azione è irregolare perché Theo Hernandez, autore del cross in mezzo che smarca il centrale danese, è in posizione di offside dopo lo schema da corner corto.

- 49' REGOLARE IL GOL DI SALAH DEL 2-2! Dal potenziale 3-1 il Milan subisce il gol del pari di Salah, tenuto in gioco da Calabria sull'assist scucchiato deliziosamente da Origi.

