Diamo i voti ai protagonisti del match dell'Allianz Arena: due reti e due assist per il polacco, buona prestazione di Perisic, Neuer distratto. Nei Blues bene Christensen e Abraham.

Le pagelle del Bayern Monaco

Manuel NEUER 5 - Con la testa è già a Lisbona. Sul gol annullato ad Hudson-Odoi parte in ritardo, regala ad Abraham la rete nel finale di tempo.

Champions League Il Bayern si diverte e vola ai quarti: al Chelsea non basta l’orgoglio, 4-1 all’Allianz Arena DA UN' ORA

Joshua KIMMICH 6 - Spinge bene ma non incide particolarmente, in fase difensiva fa il suo senza esagerare. (Dal 71' Alvaro ODRIOZOLA 6,5 - Assist al bacio per il poker di Lewandowski: ottimo ingresso in campo).

Jerome BOATENG 7- Solita partita di esperienza e classe: fa a sportellate con Abraham, deve abbandonare il campo per infortunio. Unica nota stonata per Flick. (Dal 63' Niklas SULE 6 - Entra bene in partita: impensierisce Caballero e compie un buon salvataggio in difesa).

David ALABA 6,5 - Attento in copertura e preciso anche in impostazione. Non si sporca le mani ma detta la sua legge.

Alphonso DAVIES 6,5 - Non è devastante come al solito, ma probabilmente perché non ce n'è bisogno. E' comunque una risorsa preziosa, sia davanti che dietro.

Leon GORETZKA 6,5 - Il suo lavoro da equilibratore è fondamentale per gli equilibri del Bayern. Non ruba la scena, ma c'è e si fa sentire.

THIAGO ALCANTARA 7 - Il migliore in campo nel Bayern dopo Lewandowski. In impostazione è elegantissimo, ma è fondamentale anche in chiusura: prestazione completa. (Dal 71' Corentino TOLISSO 6,5 - Anche lui entra bene in campo e segna un gol che può essere importante per il morale).

Serge GNABRY 6,5 - Inizia la partita con la splendida palla per Lewandowski nell'azione del rigore. Si spegne un po' con il passare dei minuti. (Dal 81' Javi MARTINEZ s.v.)

Thomas MULLER 6 - Il più anonimo tra i giocatori offensivi del Bayern. Non crea pericoli e si mette a disposizione dei compagni.

Ivan PERISIC 7 - Ottima la prova del croato: non sbaglia davanti a Caballero e crea diversi pericoli grazie alle sue accelerazioni. (Dal 64' Philippe COUTINHO 6 - Prova a iscriversi alla partita ed è pericoloso, ma non trova la via del gol. Deve sciogliersi).

Robert LEWANDOWSKI 7,5 - Intramontabile. Trasforma un rigore che lui stesso si procura, regala due assist a Perisic e Tolisso. Nel finale arriva anche la doppietta: 53 gol in stagione, 13 solo in Champions League.

All. Hans-Dieter FLICK 7 - Il suo Bayern è una macchina da gol, anche in una partita che non aveva molto da dire. Ha preso una squadra in difficoltà e l'ha portata a essere la favorita per la Champions.

Le pagelle del Chelsea

Wilfredo CABALLERO 5 - Stende Lewandowski in avvio di partita, provoca il rigore e affossa qualunque possibilità (minima) di rimonta.

Reece JAMES 6 - Buona prestazione del terzino del Chelsea. Prova a reggere l'urto contro l'attacco atomico del Bayern, anche se ogni tanto soffre inevitabilmente.

Andreas CHRISTENSEN 6,5 - Il migliore dei suoi. In anticipo è sempre preciso e puntuale, bene anche quando c'è da impostare.

Kurt ZOUMA 5 - Va molto più in difficoltà rispetto al compagno di reparto. Prestazione ampiamente insufficiente.

EMERSON PALMIERI 5 - Quando prova a spingere non riesce a essere incisivo e le sue scelte sono spesso sbagliate. L'unico ammonito di una partita tranquilla per un fallo sciocco.

Ross BARKLEY 5,5 - Non si arrende e ci prova fino alla fine, però è confuso e non riesce a trascinare i suoi.

N'Golo KANTE 6,5 - Solita prestazione tutta muscoli, corsa e grinta. Soprattutto in avvio di partita è in palla, cala quando il match non ha più nulla da dire.

Mateo KOVACIC 5 - Quando diventerà finalmente un top-player? Il talento non manca, ma il tempo passa e il croato sembra sempre timido. Anche stasera: deve fare di più.

Callum HUDSON-ODOI 5,5 - Il gol annullato è l'unica occasione in cui crea pericoli alla difesa del Bayern. Troppo incostante questa sera.

Tammy ABRAHAM 6,5 - Fa bene la battaglia contro la difesa del Bayern e si iscrive al tabellino marcatori con un gol facile facile. (Dal 81' Olivier GIROUD s.v.)

Mason MOUNT 5 - Prova impalpabile. Si ricorda in poche circostanze: per il resto vaga per il campo senza sapere cosa fare.

All. Frank LAMPARD 5,5 - Il percorso intrapreso è chiaro e non si giudica da un'eliminazione contro il Bayern. Sono in arrivo Werner e Ziyech: l'anno prossimo si vedrà di che pasta è fatta questa squadra.

