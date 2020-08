Il gallese, da tempo ai margini dei Blancos, è stato escluso dalla lista per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: l'avventura nella capitale spagnola sembra ormai essere giunta al capolinea.

Il Real Madrid ha reso noti i convocati per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, in programma venerdì alle 21. E la notizia è di quelle grosse e inequivocabili: Gareth Bale è stato escluso da Zinedine Zidane. Una scelta che conferma come l'avventura del gallese con la maglia dei Blancos sia ormai agli sgoccioli.

Parabola discendente, punto di non ritorno?

Bale non era stato convocato neppure nell'ultimo match di Liga (con il titolo già conquistato) contro il Leganes. Più in generale, l'ex Tottenham non scende in campo con la camiseta blanca addirittura dal 24 giugno contro il Maiorca (match in cui è stato sostituito al 71'). Una parabola discendente che, dopo mesi trascorsi noiosamente in panchina, raggiunge il suo punto più basso con questa esclusione dai convocati per una partita delicata come quella contro il Manchester City: il Real è chiamato a ribaltare l'1-2 dell'andata al Bernabeu. Gareth Bale non ci sarà e sembra tutto apparecchiato per un suo addio da Madrid.

