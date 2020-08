Con il gol al Lione, sono 15 le reti realizzate in questa edizione di Champions League per Robert Lewanodwski (in 9 gare disputate). Non c'è storia per la classifica marcatori, ma l'attaccante polacco punta al record di realizzazioni in una singola stagione: i 17 gol di Ronaldo dell'annata 2013-2014.

Un cavallo di razza che non si vuole proprio fermare. Anche contro il Lione in semifinale è arrivato un suo gol, l'ennesimo nella competizione per l'attaccante polacco che ha raggiunto quota 15 reti in 9 partite disputate in Champions League.

Tutti i gol di Lewandowski nella Champions 2019-2020

Partita Gol fatti Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0 1 gol Tottenham-Bayern Monaco 2-7 2 gol Olympiacos-Bayern Monaco 2-3 2 gol Bayern Monaco-Olympiacos 2-0 1 gol Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6 4 gol Chelsea-Bayern Monaco 0-3 1 gol Chelsea-Bayern Monaco 4-1 2 gol Barcellona-Bayern Monaco 2-8 1 gol Lione-Bayern Monaco 0-3 1 gol Totale 15 reti in 9 partite

Robert Lewandowski ha segnato almeno un gol in ogni gara disputata in questa competizione e ora punta, oltre alla vittoria della sua prima Champions League, anche il record di realizzazioni in una singola stagione della competizione. Il record è quello di Cristiano Ronaldo che segnò ben 17 reti (in 11 partite) nell'annata 2013-2014, quella della Décima per il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Al netto di tutto, resta però il rammarico dell'annullamento dell'edizione 2020 del Pallone d'Oro. Con Messi e Ronaldo fuori molto lontano dalla finale, stesso discorso potremmo fare per De Bruyne, è una vera beffa per il polacco che la rassegna sia stata annullata. Questa poteva essere l'anno buono per il classe '88.

