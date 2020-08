La moviola di Barcellona-Napoli: spinta di Lenglet sull'1-0, nessun dubbio per il rigore su Messi

Gli episodi più controversi del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli, diretta dal sig. Cüneyt Çakir.

La moviola di Barcellona-Napoli (arbitro: Cüneyt Çakir)

-Minuto 11': Lenglet trova il gol del vantaggio per i catalani con un colpo di testa che supera Ospina sugli sviluppi del corner. È evidente però la spinta di Lenglet ai danni di Demme che poi frana addosso a Koulibaly. Per Cakir non è rigore, e anche alla VAR confermano: Barcellona avanti 1-0 sul Napoli.

-Minuto 30': Messi firma il 3-0 nel giro di 30 minuti, ma l'arbitro annulla con l'ausilio della VAR. Secondo Çakir l'argentino avrebbe controllato con la mano prima di superare Ospina. Restano forti dubbi.

-Minuto 41': altro episodio nell'area di rigore del Napoli. Messi giù dopo un calcione di Koulibaly, anche questa volta Çakir non vede nulla. Richiamato dal VAR, il fischietto va a rivedere e assegna il penalty ai catalani.

-Minuto 45+3: altro rigore, questa volta per il Napoli. Fallo di Rakitic su Mertens in area e penalty giusto per gli azzurri.

