Diamo i voti ai protagonisti del quarto di finale di Champions League all'Estadio Alvalade vinto dai francesi nel finale grazie alla doppietta di Moussa Dembelè.

--- Le pagelle del Manchester City ---

EDERSON 4,5 - Colpevole sul primo e sul terzo gol: si posiziona male sul tiro di Cornet e smanaccia maldestramente una conclusione non irresistibile di Aouar. Un finale di stagione in controtendenza rispetto ai miracoli a cui ci ha abituato in Premier

FERNANDINHO 5 - Dov'era sul gol di Cornet? Mistero (dal 56' MAHREZ 6 - Ha il merito di scuotere i suoi e di riportare il 4-3-3: dà il via all'azione dell'1-1 di De Bruyne)

Eric GARCIA 5,5 – Seconda da titolare in Champions per il classe 2001, dopo aver giocato in Premier contro Liverpool e Arsenal. Guardiola gli dà così tanta fiducia da schierarlo al centro della difesa a 3. Non fa male, anzi ci mette spesso una pezza nei frequenti ribaltamenti del Lione, come l'intervento disperato su Ekambi prima del tap-in di Cornet. Nel finale perde la bussola come tutti i compagni)

Aymeric LAPORTE 4,5 - Regala la palla del 2-1 a Aouar. Male, molto male

Kyle WALKER 5,5 – Riadattato da quinto nella prima ora di gioco spinge con regolarità, ma senza creare troppi problemi alla difesa francese. In fase di ripiegamento sono dolori: complice con Fernandinho nel pasticcio dell'1-0 di Cornet

RODRI 5,5 - A tratti detta i ritmi, a tratti sparisce. Alla fine la sua prestazione è innocua (dall'84' DAVID SILVA S.V.)

Ilkay GUNDOGAN 5 - Troppi palloni persi, troppe disattenzioni. Non da lui

Kevin DE BRUYNE 6,5 - Il faro della linea a 5, si posiziona sul centro-destra. Sue tutte le palle inattive. Nella ripresa ci prova solo lui fino a quando trova il pareggio. Uomo squadra

Joao CANCELO 5 - Il più attivo dei suoi nel primo tempo, si spegne nella ripresa

Gabriel JESUS 5 - Fuori dal gioco dei Citizens per gran parte della gara

Raheem STERLING 3 - In una competizione in cui contano gli episodi, soprattutto quest'anno con le sfide ad eliminazione diretta in gara secca, il suo errore a porta vuota sul 2-1 pesa come un macigno. Inqualificabile. Poi il calcio è crudele e se la prende con lui: dopo venti secondo Dembelè scrive la parola fine nell'altra porta

All. Josep GUARDIOLA 3 - Stesso voto del suo attaccante perchè un errore marchiano è grave quanto un peccato di presunzione. Il catalano snatura il suo undici iniziale, con un 3-5-2 a specchio, paradossamente più difensivo rispetto all'assetto contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi. Il messaggio, tra le righe, è: ancora una volta ho letto la partita, mettendo la mia firma. Garcia lo incarta, si rende conto dell'errore e torna al 4-3-3 ma non trova la soluzione ai contropiedi letali di Dembelè e compagni. Unica attenuante: mancava Aguero. Quattro anni al City, tre volte fuori ai quarti e una agli ottavi. In una parola: flop. Quale sarà il suo futuro?

Pep Guardiola, Manager of Manchester City Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Lione ---

Anthony LOPES 6,5 - Non riesce quasi mai a trattenere il pallone, ma è decisivo su un paio di conclusioni di Gundogan e Sterling e attento sui calci di punizione velenosi di De Bruyne

MARCELO 6,5 - Un muro con un grande senso della posizione. Giocatore utilissimo

Fernando MARCAL 7 - Dilingente in difesa e prezioso in impostazione come in occasione del lancio in profondità che ispira l'1-0. Ubiquo

Jason DENAYER 6,5 - Bellissima sfida ad alta velocità con Sterling: lo neutralizza quasi sempre, ma si fa beffare da una finta prima dell'assist dell'inglese per l'1-1

Leo DUBOIS 7 - Partita da incorniciare del terzino di Garcia che gioca costantemente in anticipo su Cancelo (dal 74' TETE 6,5 - Entra e il Lione ritorna in vantaggio. Dà una spinta emotiva e fisica)

Maxence CAQUERET 7 - Un gladiatore in mezzo al campo che non si lascia intimorire da top player come Gundogan e De Bruyne. E si inserisce pure. L'uomo in più

Bruno GUIMARAES 5,5 - In affanno, non riesce mai a trovare il ritmo partita. Il peggiore dei suoi (dal 70' MENDES 6 - Come Tete spinge i suoi verso la vittoria)

Houssem AOUAR 7 - Fondamentale tra le linee offensive, legge i movimenti avversari in anticipo. E ispira il secondo e il terzo gol di Dembelè

Maxwel CORNET 7,5 - L'ivoriano è una vera e propria spina nel fianco di Guardiola: con stasera in tre partite contro i Citizens ha all'attivo 4 gol in Champions League. Dall'arrivo di Pep solo Lionel Messi ha segnato così tante reti contro gli inglesi nella competizione

Karl TOKO-EKAMBI 6,5 - Un punto di riferimento in attacco (dall'86' Reine-Adelaide S.V.)

Memphis DEPAY 6 - Sottotono rispetto alla doppia sfida contro la Juventus (dal 74' DEMBELE' 8 - La perfetta trasposizione calcistica dei 15 minuti di celebrità di Andy Warhol: entra e fa la storia del Lione in contropiede)

All. Rudi GARCIA 8 - Il suo Lione è una macchina perfetta, i terzini accettano l'uno contro uno sistematicamente senza quasi mai farsi saltare. Caqueret si inserisce alla perfezione tra le linee e Aouar è il suo assist-man. Azzecca i cambi nel finale, soprattutto Dembélé. Lione in semifinale, 10 anni dopo. Il sogno continua

