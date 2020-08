Clamoroso a Lisbona! Dopo la Juventus, i francesi fanno lo scalpo anche a Pep e centrano la semifinale contro i campioni di Germania. Decidono il gol di Cornet e la doppietta di Moussa Dembelè, entrato ad un quarto d’ora dalla fine. Inutile il temporaneo pareggio di De Bruyne

E’ una Champions franco-tedesca! Questo il verdetto della prima fase delle Final Eight di Lisbona. Ad accedere alle semifinali sono due squadre oltralpe e due tedesche: Bayern Monaco, PSG, Lipsia e… Lione. Dopo la Juventus di Maurizio Sarri, agli uomini dell’ex Roma Rudi Garcia si arrende anche il Manchester City di Guardiola: continua così la maledizione di Pep in terra inglese dato che non è mai riuscito a raggiungere il penultimo atto della competizione sulla panchina dei Citizens in tre anni. Fallisce l’aggancio alle otto semifinali in carriera dello Special One, Josè Mourinho.

All'Estadio Alvalade Guardiola propone un undici snaturato con un 3-5-2 anomalo con Walker e Cancelo quinti e Gabriel Jesus-Sterling come tandem d’attacco, ma è il Lione ad andare in vantaggio con il “solito” Cornet, al quarto sigillo in tre partite contro il City. Nella ripresa gli inglesi tornano al 4-4-2 e De Bruyne trova anche il pareggio. Ma il finale è già scritto nelle stelle: Moussa Dembelè, appena entrato, segna il suo primo gol in Champions in contropiede, Sterling fallisce il 2-2 a porta vuota (un errore che rimarrà negli annali) e sul ribaltamento di fronte lo stesso Dembelè firma il 3-1 finale. Chi diceva che i 5 mesi di stop della Ligue 1 erano penalizzanti alzi la mano.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-LIONE 1-3 (primo tempo 0-1)

MANCHESTER CITY (3-5-2): Ederson; Fernandinho (dal 56’ Mahrez), Eric Garcia, Laporte; Walker, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Cancelo, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois (dal 74’ Tete), Caqueret, Guimaraes (dal 70’ Mendes), Aouar, Cornet; Ekambi, Depay (dal 74’ Dembelè). All. Garcia

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi)

Gol: 23’ Cornet, 70’ De Bruyne, 77’, 87’ Dembelè

Assist: Sterling (1-1), Aouar (1-2)

Ammoniti: Fernandinho, Rodri (M), Dubois, Marcelo (L)



La cronaca in 4 momenti chiave

23’ VANTAGGIO DEL LIONE - Ha segnato Cornet! Lancio lungo dalla difesa di Marcal per Ekambi che si invola verso la porta di Ederson: Eric Garcia riesce in scivolata a fermarlo, ma sul rimpallo si avventa Cornet che di piattone a giro beffa il portiere CItizens sul primo palo. 1-0 Lione a Lisbona!

70’ PAREGGIO DEL CITY - Ha segnato De Bruyne! Tiro piazzato del belga dopo un grande assist di Sterling dalla sinistra. Questa volta niente da fare per Lopes. 1-1 a Lisbona, parità ristabilita

77’ LIONE DI NUONO IN VANTAGGIO - Ha segnato Dembelè appena entrato! Contropiede fulminante dei francesi con Aouar che libera Dembélé in profondità: il francese riceve e batte Ederson che devia, ma non riesce a evitare il 2-1. Sul lancio per l'attaccante velo di Ekambi che l'arbitro e il Var giudicano regolare. Incredibile a Lisbona!

84' COSA HA SBAGLIATO STERLING????????? NON E' POSSIBILE! Grande azione di Gabriel Jesus che appoggia in mezzo per l'inglese che apre il piattone e a porta completamente sguarnita manda alto

87’ TRIS DEL LIONE - Ha segnato ancora Dembelè! Tap-in facile facile del francese dopo un intervento maldestro di Ederson su tiro di Aouar. 3-1 Lione

