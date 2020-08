Lewandowski fa festa: "Per certi momenti non ci sono nemmeno parole"

Robert Lewandowski celebrates his goal for Bayern Munich

Sui social è festa per il risultato dal punteggio storico. Lewandowski: "Non ci sono nemmeno parole". Muller: "I momenti per cui viviamo". Ma il tecnico del Bayern Monaco Flick tiene i piedi per terra dopo il roboante 8-2 sul Barcellona: "Ora dobbiamo ricaricare perché alla prossima si riparte da zero".

Flick (allenatore Bayern)

Muller ha vinto il premio di migliore in campo e lo merita, ha controllato il nostro pressing, ma devo complimentarmi con tutta la mia squadra per aver mantenuto grande intensità per tutti i 90 minuti. Sapevamo che pressandoli avremmo avuto delle occasioni, abbiamo qualità e intensità. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie e concentrarci sul prossimo match. Si ripartirà da zero.

Tante però le testimonianze del dopo partita per la festa del Bayern. Da Lewandowski a Muller, tutti scatenati sui social.

Il polacco è chiaro: “per momenti come questi semplicemente non ci sono parole”

Muller sullo stesso tono “le serate di Champions per cui viviamo”

E poi aggiunge: "incredibile, che partita"

