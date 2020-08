Il Barcellona subisce 8 gol dal Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions! Un'umiliazione totale, storica. Bayern in semifinale contro la vincente di Manchester City-Lione.

La più grande umiliazione della storia del Barcellona. O almeno a memoria recente, senza andare in altre epoche. Sì, signori, tutto vero: Barcellona 2, Bayern Monaco 8. Non c’è dunque bisogno di fare grande cronaca per una partita che tale evidentemente è stata solo per qualche minuto: diciamo i primi 20. Poi, sono subentrare le lacune difensive di una squadra imbarazzante nella gestione del campo; e la supremazia – stasera sia tecnica che fisica – di un Bayern Monaco che semplicemente è apparso di un’altra dimensione in questo momento. Ecco, però, il ruolo dei cronisti ci impone di non correre troppo: questa Champions League, anche per questo risultato, si sta attestando come un’accozzaglia di squadre buttate lì per salvare il salvabile: chi senza preparazione, chi riposato, chi spremuto. Tra tutte, per quanto visto in questa 3 giorni – domani l’ultimo quarto con City-Lione, da qui uscirà l’avversaria dei bavaresi – le tedesche probabilmente quelle ad esserci arrivate in maniera più normale: campionato finito da tempo, 15 giorni di vacanza, e la ripresa di fatto di una nuova stagione. Il resto è stata questa configurazione incredibile; che vede il Barcellona umiliato e i bavaresi volare a vele spiegate verso la semifinale. E il futuro di Setien, dopo e anche per le dimensioni di questa batosta, sembra già segnato.

Messi a testa bassa dopo l'umiliazione dell'8-2 subito dal Bayern Monaco Credit Foto Eurosport

Il tabellino

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto (46’ Griezmann), Busquets (70’ Fati), de Jong; Vidal; Messi, Suarez.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng (75’ Sule), Alaba, Davies (84’ Tolisso); Goretzka (83’ Hernandez), Thiago Alcantara; Gnabry (75’ Coutinho), Muller, Perisic (67’ Coman); Lewandowski.

Gol: 4’ e 31’ Muller, 22’ Perisic, 28’ Gnabry, 62’Kimmich, 82’ Lewandowski, 85’ e 87’ Coutinho; 7’ aut. Alaba, 56’ Suarez.

Note – Ammoniti: Boateng, Davies, Kimmich; Suarez, Jordi Alba.

La cronaca in 14 momenti chiave

3’ PRIMA OCCASIONE BARCELLONA! Scappa a destra Sergi Roberto: cross di mezzo, Messi è lì sul secondo palo ma la piccola deviazione di Boateng è fondamentale.

4’ GOL! BAYERN MONACO IN VANTAGGIO! Il Bayern va di là: cross da sinistra, Muller controlla e al tempo stesso duetta con Lewandowski: il polacco gli dà l'uno-due, Muller calcia di prima e trova l'angolo giusto.

7’ GOL! IL PAREGGIO DEL BARCELLONA! AUTOGOL CLAMOROSO DI ALABA! Difesa del Bayern pescata alta, Jordi Alba mette dentro per Suarez, Alaba cerca di pulire ma di stinco di fatto buca Neuer.

9’ MAMMA MIA CHE OCCASIONE SUAREZ! Messo davanti alla porta, Suarez prova un tocco sotto su Neuer ma colpisce male e calcia addosso. Era una grande occasione anche questa. Ma male in questo avvio la difesa del Bayern.

10’ PALO! ALTRA CHANCE PER IL BARCELLONA! Sugli sviluppi di un corner Messi scambia con Sergi Roberto e poi mette un pallone a giro in area. Nessuno la devia e la sfera si infrange sul legno!

22’ GOL! TORNA AVANTI IL BAYERN! PERISIC! Brutta palla persa dal Barcellona in uscita: Gnabry serve perfettamente Perisic che con un gran diagonale mancino infila Ter Stegen.

28’ GOL! E SONO TRE PER IL BAYERN! GNABRY! Thiago Alcantara va col no-look per Goretzka, che di prima regala un pallone splendido nello spazio a Gnabry. Lenglet se lo perde e l'ex Werder Brema a tu per tu con ter Stegen lo trafigge per il 3-1! Ma che imbarazzo la difesa del Barcellona!

31’ E GOOOOL ANCORA! E SONO QUATTRO! NOTTE FONDA BARCA! Cross da destra di Kimmich, Muller taglia sul primo palo e trova la zampata vincente! Barcellona IMPRESENTABILE dietro.

51’ GOL ANNULLATO AL BAYERN. Barcellona che conquista una punizione in zona offensiva, ma prende contropiede e il Bayern su questa azione fa il quinto gol con Lewandowski. C'è fuorigioco però e il gol dei bavaresi non è convalidato.

56’ GOL! SUAREZ! ACCORCIA IL BARCELLONA! Che finta splendida di Suarez, che manda al bar Boateng con un dribbling secco e poi fredda Neuer di sinistro. Si riapre?

62’ GOOOOOOL! E SONO CINQUE PER IL BAYERN! Ma che giocata di Davies, che si fuma Semedo al termina di una splendida azione personale: poi mette dentro un cioccolatino per Kimmich che deve solo depositare a porta vuota.

82’ GOL! SEI! UMILIAZIONE TOTALE! Mancava Lewandowski alla festa del Bayern: fuga di Coutinho a sinistra, palla dentro e Lewandowski di testa a porta vuota fa il sesto.

87’ GOL! E SONO SETTE! SETTE SIGNORI! Anche Coutinho partecipa alla festa, con una bella percussione centrale poi a bucare Ter Stegen

89’ GOL E SONO OTTO! DA NON CREDERCI! Ancora Coutinho: sponda di testa dagli sviluppi di una punizione, Coutinho controlla e mette dentro

Il migliore

Goretzka. Ha dominato in mezzo al campo, vedendo buchi, fornendo assist, illuminando vari passaggi.

Il peggiore

Il Barcellona in toto. Otto gol subiti. Non se ne può punire solo uno.

Le pagelle

