Nagelsmann: "Il PSG oggi è stato più forte". Thiago Silva: "Una gioia incredibile"

Il tecnico del Lipsia non cerca scuse dopo il ko per 3-0 in semifinale di Champions League contro il PSG: "Loro più forti di noi stasera".

Julian Nagelsmann (all. Lipsia)

Dobbiamo accettare ciò che è successo. Non abbiamo iniziato come volevamo, e abbiamo perso fiducia. I gol subiti sono arrivati per errori nostri: loro sono di un livello altissimo, molto tecnici e veloci. Nella ripresa abbiamo forse iniziato meglio, ma non li abbiamo pressati come volevamo. I ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo. Abbiamo avuto qualche occasione con Sabitzer, ma il PSG oggi è stato più forte. Partite così possono capitare: abbiamo fatto una grande partita con l'Atletico, oggi forse abbiamo fallito su alcuni dettagli. Non è sicuramente una delusione, loro sono riusciti ad indirizzare la partita nella loro maniera.

Thomas Tuchel (all. PSG)

Il piano era restare uniti, concentrati su quello che avevamo preparato, e di fare il nostro gioco utilizzando le accelerazioni degli attaccanti. Come ho detto prima della partita, era una grande sfida, perché non era facile. L'importante era che i giocatori fossero a loro agio in campo, senza grandi dettami tattici. Soffrendo insieme ci siamo riusciti, con una mentalità importante.

Thiago Silva (PSG)

È una sensazione indimenticabile. Sono molto felice, oono qui dal 2012 e siamo riusciti adesso ad arrivare in finale. Manca ancora una partita da giocare, e la dobbiamo preparare nel miglior modo possibile. La partita di oggi è stata più tranquilla rispetto a quella contro l'Atalanta: oggi si è vista la concentrazione giusta, e dobbiamo continuare così. Bayern o Lione? Sinceramente preferisco essere in finale, indipendentemente dall'avversario. Credo che domani sarà una buona partita: il Lione gioca benissimo, l'ha dimostrato contro Juve e City. Non sarà facile per il Bayern.

SUL FUTURO

Per il momento ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo, poi dovremo sederci e prendere la decisione migliore per me.

Angel Di Maria (PSG)

Siamo molto felici. Il premio di migliore in campo è per tutti. Vogliamo entrare nella storia del club: siamo in finale, e per noi è molto importante. Le loro difficoltà penso siano state determinate dalla nostra prestazione: all'inizio la qualificazione era aperta, noi volevamo fortemente la finale e l'abbiamo dimostrato, attaccandoli e pressandoli dall'inizio. Avevo voglia di giocare, i miei compagni mi hanno sempre appoggiato. Sarà difficile dormire stasera, ma anche fino alla finale. Dovremo prepararla al massimo, non importa chi giocherà, dovranno dare tutti il massimo. Noi della Ligue 1 e la Bundesliga hanno dimostrato di essere al livello degli altri. Dovremo recuperare, poi vedremo chi dovremo affrontare, se Bayern o Lione.

