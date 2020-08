Nagelsmann: "Ora vogliamo la finale". Simeone: "Nulla da dire, abbiamo dato tutto"

Il tecnico del Lipsia festeggia la storica impresa ma non si accontenta e guarda già avanti. Simeone non ha rammarico: "Abbiamo dato tutto, una stagione infinita".

Diego Simeone (Atletico)

Non potevamo giocare come sappiamo e come volevamo, ma abbiamo dato tutto quello che ci era rimasto dopo un anno durissimo. Non siamo riusciti a dare il massimo, non si è vista la squadra alla quale siamo abituati, ma c'è comunque da alzare la testa senza cercare alcuna scusa e pensando a migliorare nella prossima stagione che sarà ancora più difficile. Faccio i complimenti agli avversari, hanno mostrato grande freschezza atletica, noi abbiamo perso e non ci resta che elogiarli.

Julian Nagelsmann (Lipsia)

Siamo arrivati in semifinale e ora vogliamo anche la finale: è normale. Da domani inizieremo a pensare al PSG. Sarà una sfida difficile contro una squadra piena di fuoriclasse. Siamo riusciti a battere uno dei migliori allenatori al mondo come Simeone. Siamo felici per la semifinale e l'abbiamo meritata. Abbiamo avuto le idee chiare sin dall'inizio: siamo contenti del primo tempo, nella ripresa non siamo andati benissimo ma abbiamo difeso nel modo giusto. Il nostro stile offensivo ha fatto la differenza. L'Atletico non ha creato molte occasioni e ci siamo potuti concentrare sull'attacco.

