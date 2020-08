RB Lipsia-PSG: probabili formazioni e statistiche

Al Da Luz di Lisbona sarà una sfida inedita tra il Lipsia e il PSG: i tedeschi non erano mai arrivati così lontani nella competizione (affrontata per la seconda volta nella storia) mentre i parigini ritrovano la semifinale che mancava dal 1994-95 quando persero contro il Milan, poi battuto a Vienna dall'Ajax.

Le probabili formazioni

RB Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Poulsen, Nkunku. All. Julian Nagelsmann.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Thomas Tuchel.

Statistiche

Il PSG ritrova la semifinale di Coppa Campioni/Champions League che mancava dal 1994-95 quando perse contro il Milan, poi battuto a Vienna dall'Ajax.

Prima semifinale di Champions League del Lipsia, club fondato nel 2009 e soltanto alla seconda esperienza nella massima competizione continentale. Nel 2017-18, l'esordio assoluto, si era fermato alla fase a gironi.

Il Lipsia affronterà una quarta squadra francese diversa dal suo debutto nelle competizioni europee nel 2017/18 (Monaco, Marsiglia, Lione e Parigi nella prossima semifinale UCL), più di ogni altra squadra in quel periodo.

Il gol di Adams contro l'Atletico è stato il suo primo per il Lipsia dal suo arrivo a gennaio 2019 dalla Red Bull New York. Il giovane newyorkese è anche diventato il primo americano in assoluto a segnare in un quarto di finale di UEFA Champions League.

Il primo gol di Dani Olmo è stato il suo quarto gol in sette partite in tutte le competizioni da giugno.

Il Lipsia ha vinto sette delle otto sfide europee a eliminazione diretta dalla prima apparizione in una competizione continentale nel 2017.

I due allenatori, Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, sono stati entrambi difensori centrali delle giovanili dell'Augsburg e hanno lavorato insieme nella squadra riserve del club nella stagione 2007/08.

Oltre a Tuchel, il PSG vanta altri cinque ex protagonisti della Bundesliga: Julian Draxler, Thilo Kehrer, Choupo-Moting, Juan Bernat e Abdou Diallo.

Questo sarà il primo incontro competitivo in assoluto tra RB Lipsia e PSG. Entrambe mirano a raggiungere la loro prima finale di Coppa dei Campioni/Champions League. L'RB Lipsia sarebbe la settima squadra tedesca diversa a raggiungere la finale (seconda solo alle squadre inglesi), mentre il PSG sarebbe la prima squadra francese a raggiungere il culmine dal Monaco nel 2003-04.

Il Paris Saint-Germain ha trovato il gol in ognuna delle ultime 33 partite di Champions League, solo una dietro il record di tutti i tempi nelle principali competizioni europee UEFA (Real Madrid, 34 tra il 2011 e il 2014). L'ultima squadra a negare il gol dei parigini è stato il Man City nell'aprile 2016 (0-1), eliminato dai quarti di finale di Champions League.

L'RB Lipsia è imbattuto nelle ultime sette partite di Champions League (V5 P2), avendo perso quattro dei primi otto nella competizione (V3 P1).

Marcel Sabitzer del Lipsia è stato coinvolto in sei gol nelle ultime sei partite di Champions League (4 gol, 2 assist), assistendo il primo gol della sua squadra nella vittoria dei quarti di finale contro l'Atlético Madrid.

All'età di 33 anni, Julian Nagelsmann dell'RB Lipsia potrebbe diventare il più giovane allenatore a raggiungere la finale di Champions League, prendendo il record da Didier Deschamps, che aveva 35 anni con il Monaco nel 2004.

Dal suo debutto nella competizione nel 2013-14, Neymar del Paris Saint-Germain ha fornito più assist in Champions League di qualsiasi altro giocatore (23), incluso quello del pareggio contro l'Atalanta nei quarti di finale.

L'attaccante del Paris SG Kylian Mbappé è stato coinvolto direttamente in 10 gol in otto presenze in Champions League nel 2019-20 (5 gol, 5 gol); il suo miglior coinvolgimento totale in una singola campagna nella competizione. Il francese è stato coinvolto in un gol di Champions League in media ogni 48 minuti in questo periodo.

