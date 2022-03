Paul Pogba scrivete a rewardpogba@gmail.com. Partiamo dalla fine per raccontare una vicenda che ha lasciato segnato il calciatore del Manchester United: "una notte peggiore di un incubo", così l'ha descritta il centrocampista francese, che ha ricevuto la "visita" dei ladri mentre lui era in campo in Champions League ( Se riuscite ad avere informazioni o se rintracciare i ladri che hanno derubatoscrivete a rewardpogba@gmail.com. Partiamo dalla fine per raccontare una vicenda che ha lasciato segnato il calciatore del Manchester United:così l'ha descritta il centrocampista francese, che ha ricevuto la "visita" dei ladri mentre lui era in campo in Champions League ( entrato dalla panchina al 67' nel match di ritorno degli ottavi contro l'Atletico, perso 1-0 ) e sua moglie sugli spalti ad Old Trafford.

Purtroppo però i ladri sono entrati in casa Pogba mentre i suoi bambini stavano dormendo: "In cinque minuti ci hanno derubati dell'oggetto più prezioso, cioè il senso di sicurezza e tranquillità. Ciò è successo durante i minuti finali della partita di ieri sera, quando sapevano che non saremmo stati a casa".

"Siamo tornati a casa - prosegue il racconto di Pogba - senza sapere se i nostri figli fossero al sicuro. Come padre, non c’è una sensazione peggiore che non poter proteggere i propri figli e spero che nessuno debba sentirsi come mi sto sentito io la scorsa notte. È per questo motivo che vorrei offrire una ricompensa a chiunque ci possa aiutare".

