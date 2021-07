Aveva insultato Cristiano Ronaldo (dandogli del "") e la sua famiglia, rincarando la dose sulla Juventus definendola "". Oggi, lo speaker del Portoè stato condannato a una multa-risarcimento di 1430 euro da recapitare proprio al campione portoghese. Certo, una cifra irrilevante per CR7, evidentemente non per lo speaker, che in un paio di storie su Instagram (poi cancellate), si era lasciato andare al turpiloquio, subito segnalato dallo Sporting Lisbona, squadra che crebbe lo stesso Ronaldo.