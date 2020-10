Ci risiamo. A poco più di un mese dalla finale del 23 agosto in cui ha trionfato il Bayern Monaco, la Champions League è pronta a programmare la nuova stagione. Oggi a Ginevra, alle ore 17, si terranno i sorteggi della fase a gironi e le quattro italiane qualificate (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta) aspettano trepidanti di conoscere il proprio destino. I match si giocheranno a porte chiuse, fino a nuovo ordine, e saranno previste cinque sostituzioni: di conseguenza i giocatori in distinta saranno 23. Il via alla competizione scatterà il 20/21 ottobre e il calendario sarà molto più compresso rispetto al passato.

La fasce: Juve in prima, le altre italiane in terza

Solita formula. 32 squadre qualificate, otto gironi da quattro squadre ciascuna, sorteggiate in base alla fasce già stabilite. Non si possono affrontare squadre della stessa Nazione/federazione in questa fase. La prima fascia è composta dai detentori di Champions ed Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per il ranking UEFA. Qui si trova infatti la Juventus, insieme a Bayern Monaco, Siviglia, Real Madrid, Liverpool, PSG, Zenit St Pietroburgo e Porto. Le altre tre italiane, Atalanta, Lazio e Inter, sono in terza fascia. Nella seconda invece troviamo Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax.

Le avversarie da evitare: da Messi al Lipsia

La Juve parte da una posizione di vantaggio, visto che eviterà sicuramente nel girone super squadre come Bayern, Real Madrid, Liverpool e PSG, principali pericoli al contrario per Inter, Atalanta e Lazio. Da evitare per tutte in seconda fascia ci sono invece Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City e Manchester United, mentre Shakhtar Donetsk e Ajax sarebbero frutto di urna benevola. I pericoli per la Juventus in terza fascia sono le due squadre in orbita Red Bull, il Lipsia, semifinalista nel 2019/20 e formazione ancora molto ambiziosa, e il Salisburgo. Borussia Mönchengladbach (Germania) e Rennes (Francia) saranno le due rivali da evitare in quarta fascia, popolata per il resto da squadre sicuramente alla portata delle italiane, comprese le ultime qualificate Midtjylland e Krasnodar.

Il girone peggiore per la Juventus e per le altre tre

Volendo fare una simulazione, la Juventus potrebbe affrontare nel peggiore dei casi un girone con Manchester City, Lipsia e Rennes, mentre l'Inter, l'Atalanta o la Lazio potrebbero ritenersi sfortunate se l'urna consegnasse Liverpool, Barcellona e Borussia Mönchengladbach. Il miglior gruppo possibile per i bianconeri sarebbe con Shakhtar Donetsk, Olympiacos e Ferencvaros, mentre per l'altro terzetto italiano con Zenit, Ajax e sempre gli ungheresi, che ritornano a giocare la principale competizione europea per club dopo 25 anni (hanno eliminato Celtic e Dinamo Zagabria in gara secca nei turni preliminari).

Date e altri sorteggi

La fase a gironi inizierà martedí 20 e mercoledí 21 ottobre. Sette giorni dopo andrà in scena la seconda giornata, la settimana seguente si giocherà la terza. Dopo una pausa di tre settimane, il 24 e 25 novembre si tornerà in campo per il quarto turno, mentre l'1 e 2 dicembre sarà in programma la quinta giornata. L'ultimo appuntamento sarà previsto per l'8 e 9 dicembre. Per la fase a eliminazione diretta, invece, si arriverà direttamente al 2021. Gli ottavi di finale si disputeranno tra il 16 febbraio e il 17 marzo, i quarti tra il 6 e 14 aprile, le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio. Il 14 dicembre ci sarà il sorteggio ottavi di finale (a Nyon, Svizzera), il 19 marzo 2021 invece ci saranno i sorteggi quarti di finale e semifinali (sempre a Nyon).

La finale

L'ultimo atto della Champions 2020/21 si giocherà il 29 maggio 2021 allo stadio Atatürk di Istanbul, l'impianto che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020, poi disputata al Da Luz di Lisbona. San Pietroburgo invece, che avrebbe dovuto ospitare l'atto conclusivo di questa stagione, sarà la sede della finale del 2022. L'Ataturk è stato già teatro di una finale di Champions: nel 2005, quando il Liverpool sconfisse il Milan ai calci di rigore dopo l'incredibile rimonta da 3-0 a 3-3.

