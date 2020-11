Brutte notizie per il Barcellona. Nella giornata di lunedì 9 novembre, infatti, Ansu Fati sarà sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopica dopo la lesione del menisco interno del ginocchio sinistro, patita durante il match contro il Betis. Il Barça sperava in un ko meno grave, tanto da avviare delle terapie conservative per avere il giocatore entro un mese.