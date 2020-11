La prima panchina di Lionel Messi dopo 37 partite consecutive da titolare porta fortuna al Barcellona. Al Camp Nou la Pulce entra ad inizio ripresa e ribalta letteralmente il Betis Siviglia. Il risultato finale recita 5-2. Dopo l'1-1 firmato Dembelè-Sanabria, il fenomeno argentino libera Griezmann con un velo da applausi, trasforma un rigore e trafigge Bravo con una botta da posizione ravvicinata, segnando il suo primo gol su azione in questa stagione. Inutile la rete nel finale di Loren per gli ospiti, mentre quella di Rodri (la prima del 17enne in Liga) cala il pokerissimo che rilancia il Barcellona, ora a -6 dalla Real Sociedad, ma con ancora due partite da recuperare .

32’ GRIEZMANN FALLISCE UN RIGORE - Mandi atterra Ansu Fati in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto. Bravo ipnotizza il fantasista francese e in tuffo neutralizza il tiro dal dischetto. Si rimane sull'1-0

73’ ACCORCIA IL BETIS - Moreno entra in area con estrema facilità e serve Loren appena entrato: lo spagnolo completa il tap-in per il 3-2

89’ MANITA DEL BARCELLONA - Ha segnato Pedri! Primo gol in Liga per il 17enne, Sergi Roberto crossa in mezzo per Braithwaite, ma ad arrivarci è Pedri che segna per la manita Barça! 5-2