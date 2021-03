Gol e brividi al Signal-Iduna Park (ex Westfalenstadion) di Dortmund: nonostante l'ottimo inizio del Siviglia (che doveva rimontare il 2-3 dell'andata al "Sanchez Pizjuan"), la doppietta di Haaland porta i tedeschi sul 2-0 al 54'. L'ex Leganés En-Nesyri risponde due volte alla stessa maniera (un penalty e un'inzuccata), ma il 2-2 arriva troppo tardi, al 96'. Passano i tedeschi. Nota a margine: un'autentica "telenovela" il secondo gol di Haaland, giunto dal dischetto... Prima il norvegese sigla il 2-0 da posizione impossibile, poi il gol viene annullato per un suo fallo su Fernando. Al momento del VAR-check, però, l'arbitro Çakır individua un fallo nell'azione precedente commesso da Koundé sullo stesso Haaland. A quel punto, il giallonero si presenta dl dischetto: Bono manda il rasoterra angolato sul palo. Tutto finito? Macchè: il portiere marocchino del Siviglia si è tuffato in anticipo e si deve rifare tutto. Al secondo tentativo dagli undici metri, quindi, stesso angolo e stesso rasoterra di Haaland, che questa volta può alzare le braccia al cielo per il momentaneo 2-0.

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-SIVIGLIA 2-2 (5-4 on agg,)

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz voto 5,5; Morey 6 (90'+5 Munier sv), Emre Can 4, Hummels 5, Schulz 6 (89' Zagadou sv); Dahoud 6.5, Delaney 6.5, Bellingham 6.5; T. Hazard 6.5 (67' Passlack 6), Haaland 7.5, Reus 7. All.: Terzic 6.

Siviglia (4-3-3): Bono voto 6; Navas 6, Koundé 5.5, Diego Carlos 5.5, Acuña 6; Jordan 5.5 (60' Gomez 6.5), Fernando 6 (86' Munir El Haddadi 6), Oscar Rodriguez 6.5 (79' Oliver Torres 6); Ocampos 6 (60' L. De Jong 6.5), En-Nesyri 7.5, Suso 5 (87' Rakitic 6.5). All.: Lopetegui 6.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Gol: 35' e 54' rig. Haaland (B), 68' rig. e 90'+6 En-Nesyri (S).

Assist: Reus (B, 1-0), Rakitic (S, 2-2).

Note - Recupero: 2+7. Ammoniti: Morey, Acuña, Haaland, Jordan, Emre Can, Oscar Rodriguez, Fernando, Diego Carlos.

Nuovo record per Erling Haaland, che diventa il primo giocatore ad aver segnato almeno due gol in quattro partite di fila in Champions League.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

3' - OCAMPOS! Destro al fulmicotone da fuori dopo un erroraccio difensivo del Borussia Dortmund: Hitz respinge, anche se non proprio in bello stile.

18' - ATTENZIONE A SUSO! Dopo una grandissima azione di Ocampos, il numero 7 ex Milan libera il destro (non il suo piede) sfiorando l'esterno della rete.

35' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON HAALAND! Nel momento migliore del SIviglia, i tedeschi passano: palla banalmente persa da Koundé e Suso lungo linea su pressione di Delaney, filtrante sulla sinistra di Dahoud per Reus, abile a servire il norvegese, che a porta vuota non può proprio sbagliare: 1-0! Fin qui c'era stato solo il Siviglia in campo: il calcio è proprio uno sport incredibile...

46' - THORGAN HAZARD! Gran sinistro a giro su palla messa al centro, dalla mancina, di Haaland: palla che sibila il palo alla destra di Bono.

54' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND CON HAALAND SU RIGORE! Ma che telenovela per arrivare a questo esito! Prima il norvegese sigla il 2-0 da posizione impossibile, poi il gol viene annullato per un suo fallo su Fernando. Al momento del VAR-check, però, l'arbitro Çakır individua un fallo nell'azione precedente commesso da Koundé sullo stesso Haaland. A quel punto, il giallonero si presenta dl dischetto: Bono manda il rasoterra angolato sul palo. Tutto finito? Macchè: il portiere marocchino del Siviglia si è tuffato in anticipo e si deve rifare tutto. Al secondo tentativo dagli undici metri, quindi, stesso angolo e stesso rasoterra di Haaland, che questa volta può alzare le braccia al cielo per il 2-0... reale!

64' - SINISTRO DEL NEOENTRATO PAPU GOMEZ DAL LIMITE! Rasoterra angolato, ben respinto da Hitz.

68' - GOL DEL SIVIGLIA CON EN-NESYRI SU RIGORE! Penalty assegnato per una spinta in area completamente inutile di Emre Can ai danni del neoentrato Luuk de Jung. Dal dischetto, bolide sotto la traversa e nulla da fare per Hitz: 2-1, gara e qualificazione riaperte!

84' - DAHOUD! Salta due avversari su invito di Haaland e lascia partire un potente rasoterra, ben fermato da Bono!

90'+6 - GOL DEL SIVIGLIA CON EN-NESYRI! Colpo di testa vincente dell'ex Leganés sul cross dalla destra di Rakitic: 2-2, ultimo minuto di fuoco a Dortmund!

90'+7 - FLIPPER IN AREA TEDESCA! Arriva il salvataggio di Zagadou: Siviglia vicino, nella confusione degli ultimi metri e secondi, al gol del clamoroso 2-3 che avrebbe portato il match ai supplementari!

Il migliore

Haaland. Come al solito scatenato. Una bomba a orologeria nelle aree avversarie.

Il peggiore

Emre Can. L'ex Juventus è un birillo che gli avanti del Siviglia saltano sistematicamente. Inutile, poi, la sua spinta in area di rigore ai danni di Luuk de Jong, che concede il calcio di rigore agli avversari.

