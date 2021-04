Al "Sanchez Pizjuan" di Siviglia, dopo il 2-0 dei Blues all'andata nella medesima arena scelta per problematiche Covid, Il Porto s'impone per 1-0, mancando tuttavia la qualificazione alle semifinali di Champions League, che invece si assicura la compagine di Tuchel. Gara di ritorno da 0-0 fino al 94', in cui il subentrato Taremi estrae dal cilindro una rovesciata acrobatica alla Cristiano Ronaldo su cross di Nanu. Ma è troppo tardi. I Blues, ora, incontreranno la vincente tra Liverpool e Real Madrid.

Il tabellino

CHELSEA-PORTO 0-1

Chelsea (3-4-3): Mendy voto 5.5; Azpilicueta 6.5, Thiago Silva 6, Rüdiger 6; James 6.5, Jorginho 7, Kanté 6, Chilwell 6; Mount 6.5 (86' Ziyech sv), Havertz 6 (90'+2 Giroud sv), Pulisic 6. All.: Tuchel 6.

Porto (4-3-3): Marchesin voto 6; Manafá 6 (75' Nanu 6.5), Pepe 6, Mbemba 6.5, Zaidu 6; Sérgio Oliveira 5.5 (84' Fabio Vieira sv), Grujic 5 (63' Taremi 7.5), Uribe 5.5; Corona 6 (75' Luis Diaz 5.5), Marega 5.5 (75' Evanilson 6), Otavio 6. All.: Sérgio Conceição 6.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

Gol: 90'+4 Taremi (P).

Assist: Nanu (P, 0-1).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Sérgio Oliveira, Corona, Pepe, Luis Diaz,Taremi.

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

7' - MOUNT! Tentativo di destro a giro su filtrante di Pulisic: Mbemba fa scudo e la palla s'impenna alta sopra la traversa.

12' - ERRORACCIO COI PIEDI DI MENDY! Corona calcia rasoterra colpendo l'esterno della rete, contrastato da Jorginho: che rischio per il Chelsea!

53' - PULISIC DA DUE PASSI! Lo statunitense apre il piatto destro ma colpisce di stinco, impreciso, sul ghiotto passaggio dalla sinistra di Mount.

57' - ATTENZIONE A MOUNT A TU PER TU CON MARCHESIN! Sul tiro a botta sicura dell'inglese, in velocità, Manafá mette il piede e devia alto!

90'+4 - GOL DEL PORTO CON TAREMI! Gol "alla Ronaldo" (ai tempi del Real Madrid contro la Juventus, allo Stadium): cross dalla destra di Nanu e rovesciata acrobatica dell'attaccante iraniano, che spedisce all'angolino: 0-1, ma non c'è più tempo per portare il match ai tempi supplementari. In semifinale va il Chelsea!

Il migliore

Taremi. Gesto acrobatico sensazionale, per quanto tardivo, dell'attaccante iraniano. Una rovesciata che ha ricordata quella di Cristiano Ronaldo nella sua ultima stagione al Real Madrid contro la Juventus nello 0-3 dello Stadium.

Il peggiore

Grujic. Gara anonima nella cabina di regia del Porto. Troppo lento e prevedibile. Sostituito al 63' proprio da Taremi.

