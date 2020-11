Real Madrid tra attesa e buone notizie: virus messo alle spalle per Casemiro, pronto a tornare a disposizione di Zidane già per la prossima sfida di campionato contro il Villarreal e, di conseguenza, anche per la gara di Champions contro l'Inter. Il centocampista brasiliano, dopo il periodo di isolamento, è risultato negativo agli ultimi due tamponi potendo, già nelle ultime ore, allenarsi in gruppo con il resto della squadra. Ancora attesa, invece, per Eden Hazard e Militao, anche loro alle prese con il coronavirus e in attesa dell'esito negativo del tampone: rispettivamente dopo 11 e 16 giorni di isolamento, i giocatori ormai senza sintomi si sottoporranno ad un nuovo tampone proprio nelle prossime ore con la speranza di tornare a disposizione per la sfida europea contro i nerazzurri di Antonio Conte.