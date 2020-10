"Trovo le mie motivazioni nella passione per il calcio. Ho provato a smettere l'anno scorso dopo aver lavorato senza sosta per 50 anni, ma non ce l'ho fatta. Mi sono detto che potevo dare ancora tanto, soprattutto ai giovani e sono felice di essere di nuovo al lavoro. Ciò che mi spinge a continuare è la passione"

Champions League Pirlo: "Dybala è arrabbiato. A Kiev conta vincere" 2 ORE FA

In un'intervista concessa a UEFA.com il tecnico della Dinamo Kiev Mircea Lucescu, presentando il match contro la Juventus, parla della sua nuova avventura nella capitale ucraina, alla guida degli acerrimi rivali dello Shakhtar Donetsk, di cui è stato allenatore dal 2004 al 2016.

"Cerco di capire le persone e di rispettare le differenze culturali, sia nel calcio che nella vita. Aver allenato in tutto il mondo come ho fatto io ti permette di confrontarti con persone e culture diverse. Impari a capire che non è solo il calcio a contare".

Pirlo

"Com'era da ragazzo a Brescia? Incredibile, maturo. Maturo come lo è adesso. Ricordo di essere andato a Viareggio per assistere a una partita e di aver fatto il viaggio di ritorno in automobile insieme a lui. Parlammo per due ore e realizzai che si trattava di una persona con un cervello di prim'ordine. Oltre ad essere un giocatore creativo era anche un grande organizzatore e questa è un'altra abilità. Tutto questo lo ha aiutato molto a diventare ciò che è oggi, l'allenatore di una grandissima squadra come la Juventus. Mi ha chiamato maestro? Questo mi rende orgoglioso. Dovrò ringraziarlo! Spero avrà una grande carriera".

Juventus, le avversarie nel girone G di Champions League

Champions League Immobile: "Critiche in Nazionale? Mi scivolano addosso" 3 ORE FA