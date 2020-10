Non c'è pace per Stefano Sensi . Il centrocampista nerazzurro, dopo i continui stop per infortunio pre e post covid , era tornato a disposizione di Antonio Conte con l'inizio di questo campionato. Mezz'ora contro la Fiorentina, titolare contro il Benevento e subentrato contro la Lazio: un trittico che confermava la crescita del 25enne, fino all'espulsione contro i biancocelesti.

Il cartellino rosso lo ha costretto a saltare il derby, ma la notizia peggiore risiede nella tenuta fisica. Nell'allenamento di ieri (martedì), Sensi è uscito anzitempo per un problema alla coscia, spiega il Corriere dello Sport. Subito sottoposto a terapie e verifiche, c'è la possibilità che non venga convocato per la serata di Champions. In caso contrario, invece, andrà in panchina.