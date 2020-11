Inter-Real Madrid, sfida valida per la quarta giornata del girone B della Champions League, si giocherà allo San Siro di Milano mercoledì 25 novembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I nerazzurri di Antonio Conte, vittoriosi in campionato contro il Torino, provano a risalire posizioni nel girone di Champions League guidato dal Borussia M'gladbach. L'ultimo turno in campionato ha visto l'Inter segnare ben 4 gol, ma in Europa dopo tre turni le vittorie sono ancora zero. Nel match d'andata a Valdebebas, la sfida è termina 3-2 per le merengues con le reti di Ramos, Benzema, Lautaro, Perisic e quella decisiva di Rodrygo. Conte è obbligato a vincere, ma il Real non può perdere: sfida decisiva. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Champions League.