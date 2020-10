La moviola di Juventus-Barcellona

15' - GOL ANNULLATO A MORATA Lancio in verticale per lo spagnolo, che entra in area, sbaglia il primo tiro e poi infila Neto. Gol subito annullato per fuorigioco e confermata la decisione dopo il controllo VAR. Chiamata giusto: lo spagnolo è partito avanti a tutti.

30' - ALTRO GOL ANNULLATO A MORATA Cross da destra di Cuadrado, movimento delizioso e anticipo di Morata che brucia il difensore: anche in questo caso il fuorigioco è millimetrico, ma la chiamata è corretta.

55' - TERZO GOL ANNULLATO A MORATA Incredibile, altro gol annullato. Altro fuorigioco, questa volta clamoroso: Cuadrado la butta dentro in spaccata, Morata sotto porta la mette dentro. L'arbitro concede il gol ma dopo 3 minuti di controllo VAR si accorgono della punta del piede di Morata in fuorigioco. Gol cancellato anche in questo caso.

70' - AMMONITO DEMIRAL Spunto di Messi che va via in velocità a metà campo, il difensore turco della Juventus lo stende con un tackle scivolato da dietro. Giusto il cartellino giallo per lui.

74' - AMMONITO CUADRADO PER SIMULAZIONE Cuadrado entra in area e cade dopo un presunto contatto con Lenglet. Makkelie non ha dubbi e ammonisce il colombiano per simulazione. Le immagini danno ragione al direttore di gara olandese.

79' - AMMONITO RABIOT Giallo anche per il centrocampista francese che strattona irregolarmente Messi lanciato a tutta velocità sulla trequarti.

85' ESPULSO DEMIRAL - Il difensore turco si allunga il pallone ed entra in maniera molto dura su Pjanic all'altezza della metà campo. Secondo giallo per lui e rosso inevitabile.

90' RIGORE PER IL BARCELLONA - Bernardeschi frana su Ansu Fati appena dentro l'area di rigore: Makkelie non ha dubbi e indica il dischetto.

