Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a margine del pareggio per 1-1 contro il Borussia Dortmund che lascia la Lazio imbattuta ma non ancora qualificata. I biancocelesti dovranno ancora sudare nell'ultima giornata del girone F quando servirà ottenere un risultato positivo contro il Bruges. Queste le analisi del tecnico ai microfoni di Sky: "C'è rammarico perché su cinque partite abbiamo fatto 9 punti e con questi risultati sei già qualificato con una giornata d'anticipo. Avremmo meritato qualcosa in più ma rimane la grande soddisfazione di aver giocato una partita di personalità contro una squadra forte".