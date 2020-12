Juventus-Dinamo Kiev, match della 5a giornata del Gruppo G della Champions League 2020/21 andato in scena allo Juventus Stadium che si è concluso con il punteggio di 3-0. Gara arbitrata dall'arbitro donna Stephanie Frappart, la Juventus era già qualificata agli ottavi di Champions ma resta in corsa per il primo posto; mentre la Dinamo Kiev è ancora in lotta per un posto in Europa League che si giocherà nello scontro diretto dell'ultima giornata contro il Ferencvaros. Di seguito l'analisi dell'incontro e gli spunti offerti.

1) Vittoria importante per il morale, ora serve continuità

Un successo che tiene viva qualche flebile speranza per il primo posto nel girone G (i bianconeri devono vincere con 3 gol di scarto al Camp Nou), ma che rialza il morale dopo la delusione di Benevento. 12 punti in cinque gare sono un ottimo bottino, dietro ancora qualcosina non funziona, ma adesso la Juventus di Pirlo ha bisogno di trovare quella continuità che in questa stagione non è mai arrivata. Ora derby, Barcellona, Atalanta, Parma e Fiorentina. A Natale vedremo se i campioni d'Italia in carica si saranno realmente calati in questo nuovo corso.

2) McKennie: un guerriero che ha voglia di giocare a calcio

Un'impressione costante e ripetitiva. In una Juventus a volte troppo piatta, monoritmo, a tratti banale, l'unico a mostrare sempre voglia, animo e grinta resta Weston McKennie. L'americano, schierato nel suo ruolo e quindi da centrocampista centrale, ha fatto vedere tutte le sue doti: un recupera palloni, aggressivo, determinato, bravo nel giocare di prima e ottimo in appoggio. L'atteggiamento conta e, nel suo caso, andrebbe sempre premiato.

3) Chiesa cresce, ottima notizia per Pirlo

I progressi dell'esterno sono palesi. Una crescita continua che rappresenta un'ottima notizia per il tecnico bianconero, che piano piano sta trovando un esterno ideale per i suoi progetti tattici. Chiesa ha segnato ed è entrato nel secondo e nel terzo gol. Accelerazioni, assist e dribbling. Come in una delle migliori versioni di quando brillava nella Fiorentina. L'avversario era modesto, ma Chiesa si sta applicando e si sta adattando al suo allenatore, alla Juve e al suo ambiente.

4) Dinamo modesta, ma occhio a Mykola Shaparenko

Classe 1998, giá cercato da mezza Europa. E i motivi si capiscono dopo 10 minuti di gioco. La Dinamo Kiev di Lucescu resta una squadra modesta, con poche individualità e di ben altro livello rispetto alla Juventus. Però questo ventiduenne con il numero 10 sulle spalle ha doti importanti e si distingue dal resto del gruppo di Kiev. Mykola Shaparenko è già un "prediletto" da Shevchenko nella Nazionale ucraina e può migliorare ancora. Da tenere d'occhio.

5) Per il primo posto serve un mezzo miracolo

Verità inattaccabile. La Juventus per qualificarsi come prima nel gruppo G dovrá battere il Barcellona con tre o piú gol di scarto al Camp Nou. Un'impresa che ha dell'epico, soprattutto osservando la netta differenza tra le due squadre nel match d'andata. Una partita comunque stimolante per i bianconeri e attraente in generale per l'atteso confronto Messi-Ronaldo.

