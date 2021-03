PSG-Barcellona, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, si è concluso col punteggio di 1-1. Al Parco dei Principi a segno Mbappé su rigore e Messi con una prodezza, entrambi nel primo tempo. Vediamo insieme migliori e peggiori.

===Le pagelle del PSG===

Keylor NAVAS 7,5 - Nel primo tempo tiene in piedi il PSG. Para su Dembele, su Busquets e poi respinge col ginocchio il rigore di Messi. Bravo anche nel secondo tempo, sempre su Busquets.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Soffre tantissimo Dembele, che lo salta spesso. Fatica anche a contenerre Jordi Alba. (Dal 76' DAGBA SV)

MARQUINHOS 7 - Unico convinto e sicuro dietro del PSG nella prima frazione. Nel secondo tempo giganteggia, stoppando anche due volte Messi.

Presnel KIMPEMBE 6 - Attento. Non commette errori gravi. Regge.

Layvin KURZAWA 4 - Un disastro. Dest lo devasta, non entra mai in partita, poi stende con un intervento folle Griezmann e regala un rigore al Barcellona. (Dal 46' DIALLO 6 - Meglio a chi l'ha preceduto. Tiene quantomeno la posizione)

Marco VERRATTI 6 - Co-regia con Parades, bada al sodo, coprendo la difesa e dettando i ritmi.

Leadro PAREDES 5,5 - Insomma. Meno brillante rispetto al match d'andata, visto che verticalizza di rado e viene anche ammonito.

Idrissa GUEYE 5,5 - A volte un po' troppo irruente, ma sicuramente piú ponderato rispetto all'andata. Corre e rincorre tutti, la precisione non é sempre eccezionale (eufemismo). (Dal 59' DANILO 6 - Si mette in trincea, copre, da colosso qual é)

Julian DRAXLER 5 - Comparsata senza acuti. Poco da segnalare. Occasione sprecata. (Dal 59' DI MARIA 6 - Un paio di ripartenze interessanti, non é in condizione e si vede)

Mauro ICARDI 6 - Si procura con astuzia un rigore. Gioca di sponda, per la squadra. Un paio di tiri poco precisi.

Kylian MBAPPÉ 6,5 - Quando accelera, non si prende mai. Perfetto dal dischetto. Nella ripresa decide di risparmiarsi.

ALL. Mauricio POCHETTINO 6 - Non un gran PSG. Anzi, senza Navas sarebbe magari finita diversamente. Ottima la qualificazione, ma dietro si puó sistemare qualcosina.

Lionel Messi Barcellona Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del BARCELLONA===

Marc-André TER STEGEN 6 - Nessuna super parata, poco impegnato.

MINGUEZA 5 - Fatica da subito a contenere Mbappé, viene ammonito, rischia il secondo giallo, Koeman lo toglie. (Dal 35' - Junior FIRPO 6 - Meglio di Mingueza. Non si alza mai, ma dietro sbaglia poco)

Frenkie DE JONG 6,5 - Gioca centrale difensivo, ma con la consueta saggezza.

Clement LENGLET 5 - Molto ingenuo e maldestro su Icardi: fallo da rigore. Errore grave che macchia il resto della partita (altrimenti sarebbe stata discreta la sua prova).

Sergino DEST 6,5 - Un treno a destra. Spinge, sgasa, crossa, tira. Kurzawa non lo prende mai. (Dal 66' TRINCAO 6,5 - Mezzoretta vibrante. Ci prova sempre)

Sergio BUSQUETS 6,5 - Solito mediano, va anche al tiro (due volte bravo Navas). Il suo lo fa sempre. (Dal 78' BRAITHWAITE SV)

PEDRI 6 - Ci mette troppo ad entrare in partita. Poi prende le misure e il Barcellona cresce. (Dal 78' PJANIC SV)

JORDI ALBA 7 - Un uragano a sinistra. Dietro regge bene, davanti si propone di continuo. Cross e intuizioni.

Antoine GRIEZMANN 6,5 - Bravo nel lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco. Si procura un rigore.

Lionel MESSI 6,5 - Il gol è un'ennesima perla, poi sbaglia il rigore e un po' si deprime. Nella ripresa meglio da rifinitore che da finalizzatore.

Ousmane DEMBÉLÉ 4,5 - Movimenti e stato di forma eccellenti, concretezza zero. Spreca veramente troppo. (Dal 78' MORIBA SV)

ALL. Ronald KOEMAN 6,5 - Bel Barcellona. Avesse giocato con questa intensitá la gara d'andata, non avrebbe mai preso un poker in casa. C'é materiale su cui lavorare.

