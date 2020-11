Show del Borussia Moenchengladbach: 6-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Basta un tempo ai tedeschi per archiviare la pratica e per rendere ancora più incerto il gruppo B di Champions League. Perché gli ucraini potevano scappare via ma ora vengono scavalcati proprio dai tedeschi, che passeggiano con un primo tempo show chiuso 4-0 grazie alla doppietta di Plea e alle reti di Kramer e Bensebaini. Nella ripresa c'è spazio anche per il gol di Stindl su ennesimo pasticcio della difesa e per la tripletta di Plea, con la rete inizialmente annullata per fuorigioco ma poi convalidata dopo check del Var. Match che probabilmente aumenta i rimpianti dell'Inter per non aver vinto a Kiev. Gli uomini di Rose volano a cinque punti dopo due 2-2 beffa con Inter e Real, lo Shakhtar resta a quattro. Ma la priorità di Castro è ora raccogliere i cocci dopo un ko che non può che fare rumore.