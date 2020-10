"Abbiamo fatto bene tante partite, può succedere di incontrare una squadra forte come il Napoli. Non l'abbiamo preparata bene per tanti motivi, ci siamo trovati alla vigilia della gara. Avevamo bisogno di vincere in Champions, non era facile". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta il fantastico successo per 4-0 sul campo del Midtjylland all'esordio in Champions League: una goleada frutto di una partita sublime nella quale la Dea ha messo in mostra un calcio europeo.