Il Chelsea vince a Rennes con una rete allo scadere di Giroud e prosegue il cammino a braccetto col Siviglia (vittorioso in Russia) in testa a 10 punti al gruppo E, volando aritmeticamente agli ottavi di finale. Blues in vantaggio al 22' con Hudson-Odoi ben imbeccato da Mount. Poi, all'85' il colpo di testa vincente di Guirassy viene vanificato da un altro grande stacco aereo, quello di Giroud, a tempo scaduto. Finisce 1-2. Grazie a questi tre punti i Blues si qualificano agli ottavi di finale con 180' d'anticipo.

Il tabellino

RENNES-CHELSEA 1-2

Rennes (4-3-3): Gomis voto 6.5; Traoré 6.5, Da Silva 5.5, Nyamsi 6, Truffert 6 (87' Mouassa sv); Camavinga 5 (78' Grenier 5.5), Nzonzi 5.5, Lea Siliki 5.5 (63' del Castillo 6); Bourigeaud 6.5, Doku 5.5 (87' Gboho sv), Guirassy 7 (86' Niang sv). All.: Stephan 6.

Chelsea (4-3-3): Mendy voto 6.5; Azpilicueta 6.5, Zouma 6.5, Thiago Silva 6.5, Chilwell 6.5; Jorginho 6, Kovacic 5.5 (76' Havertz 6), Mount 7 (68' Kanté 6.5); Hudson-Odoi 7.5 (75' Ziyech 7), Werner 4.5 (91' James sv), Abraham 6 (69' Giroud 7). All.: Lampard 7.

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi).

Gol: 22' Hudson-Odoi (C), 85' Guirassy (R), 90' Giroud (C).

Assist: Mount (C, 0-1), Bourigeaud (C, 1-1).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Grenier, Bourigeaud.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

4' - INCREDIBILE ERRORE SOTTOPORTA DI WERNER! Hudson-Odoi lo serve in area piccola dalla destra, ma il tiro in porta a rimorchio termina altissimo!

22' - GOL DEL CHELSEA CON HUDSON-ODOI! Splendida palla lunga in profondità di Mount per il numero 20 dei Blues che, tutto solo davanti a Gomis, non sbaglia: 0-1!

Callun Hudson-Odoi celebrates scoring for Chelsea against Rennes Credit Foto Getty Images

30' - CHELSEA VICINISSIMO AL RADDOPPIO CON MOUNT! Su assist di Chilwell dal fondo, conclusione ravvicinata del numero 19 dei Blues e parata straordinaria di Gomis, che praticamente toglie la sfera dalla porta!

32' - LEA SILIKI DALLA PARTE OPPOSTA! Un rigore in movimento calciato incredibilmente alta: occasionissima per il pareggio del Rennes!

41' - DA SILVA! Il centrale difensivo del Rennes salta più in alto di tutti su cross dalla bandierina di Bourigeaud: Mendy stilisticamente non perfetto ma efficace nel respingere il pallone.

48' - GOL ANNULLATO AL CHELSEA CON WERNER! Colpo di testa in fondo al sacco su palla morbida dal limite: ma c'è fuorigioco.

54' - TRAORE COL SINISTRO DAL LIMITE! Palla diretta sul primo palo e intervento provvidenziale, col petto, di Thiago Silva in calcio d'angolo!

73' - GUIRASSY SERVITO DA DEL CASTILLO IN AREA! Conclusione sull'esterno della rete sulla chiusura di Thiago Silva!

74' - MENDY! Il portiere del Chelsea è bravissimo a spegnere una potenziale mischia in area piccola, neutralizzando una schiacciata di testa di Nyamsi su assist dalla bandierina di Bourigeaud!

85' - GOL DEL RENNES CON GUIRASSY! Colpo di testa imparabile sul solito calcio d'angolo di Bourigeaud: 1-1 e primo gol subito dal Chelsea in questa CHampions.

90' - GOL DEL CHELSEA CON GIROUD! Filtrante di Ziyech per Werner, che tutto solo calcia malamente su Gomis in uscita. La palla si impenna e arriva il colpo di testa in cielo dell'esperto attaccante dei Blues: 1-2!

Olivier Giroud (Chelsea) scored a goal against Rennes / Champions League Credit Foto Getty Images

Il migliore

Hudson-Odoi. Insieme a Mount, il migliore in campo. Prima, al 4', serve a Werner un pallone solamente da insaccare (anche se il tedesco sbaglia), poi - al 22' - realizza il gol che stappa l'incontro.

Il peggiore

Werner. Sbaglia davvero troppo davanti allo specchio. E non è una novità.

Il momento social

