Atalanta-Manchester United, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2021/22, è terminato con il punteggio di 2-2 , frutto delle reti di Ilicic e Zapata per la Dea e della doppietta di Cristiano Ronaldo per i Red Devils. Gara arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 - Il Manchester United calcia poco verso la sua porta. Incolpevole sul primo gol di Ronaldo, forse poco reattivo sul secondo. Alla fine salva su Van de Beek.

Marten DE ROON 6,5 - Se la cava ottimamente sia da terzo di difesa, nonostante qualche errorino, che quando viene riportato a centrocampo. Una certezza.

Merih DEMIRAL 5,5 - Viene bucato centralmente nell'azione del pareggio. Non sempre sicurissimo.

José Luis PALOMINO 7 - Rientra e fa sentire in maniera prepotente la propria presenza. Concentratissimo negli anticipi e nelle chiusure. Gran partita.

Davide ZAPPACOSTA 6 - Presidia la fascia nella sua interezza, dando vita a un bel duello con Shaw. Non trova molti spazi per andare al cross.

Remo FREULER 6,5 - Un po' in affanno in certe fasi della partita, ma preziosissimo in mezzo al campo. Esperienza al servizio della squadra.

Teun KOOPMEINERS 6,5 - Bel sinistro, belle sventagliate per i compagni. E bell'impatto sulla realtà bergamasca e italiana.

Joakim MAEHLE 6 - Non sempre precisissimo negli appoggi ai compagni, ma comunque importante nel proprio lavoro in entrambe le fasi.

Mario PASALIC 5,5 - Tatticamente prezioso, ma è il meno in palla dei tre elementi offensivi. Lascia il campo all'intervallo (dal 46' Berat DJIMSITI 6,5 - Indossa l'elmetto da battaglia. Buon secondo tempo)

Josip ILICIC 6,5 - Bel primo tempo, impreziosito dalla rete che regala il vantaggio all'Atalanta. Cala vistosamente con il passare dei minuti, fino alla sostituzione (dal 69' Luis MURIEL 5 - Non bene. Spreca un paio di contropiedi potenzialmente letali)

Duvan ZAPATA 7,5 - Costruisce l'azione del vantaggio, poi va personalmente a segno. E in mezzo tiene costantemente impegnata un'intera difesa. A tratti mostruoso.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Gli resta l'amaro in bocca per il pareggio, ma anche la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo per il passaggio del turno.

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA 5 - La sua papera regala il gol del vantaggio a Ilicic e all'Atalanta. Una topica che si rivelerà determinante nell'andamento del match.

Eric BAILLY 6 - Non se la cava male, considerando lo scarsissimo minutaggio collezionato quest'anno. Anzi. Però viene beffato da Zapata in entrambe le azioni dei gol atalantini e il suo voto si abbassa.

Raphael VARANE 5,5 - Rimane in campo meno di un tempo, traballando un po', poi alza bandiera bianca per un problema fisico (dal 38' Mason GREENWOOD 6 - Dà vita alla splendida azione del pareggio, poi combina poco altro)

Harry MAGUIRE 5,5 - Fa quel che può, ma tiene in gioco Zapata e non riesce a impedire che l'atalantino vada a segno.

Aaron WAN BISSAKA 5,5 - Trova poco spazio, lasciandosi andare solo a qualche incursione centrale palla al piede. Non a caso il Manchester United non crea granché dalla sua zona di campo.

Scott MCTOMINAY 5,5 - Colpisce subito un palo e cerca sempre di mettere ordine alla manovra, riuscendoci a tratti (dall'87' Jadon SANCHO s.v.)

Paul POGBA 5 - Deludente dall'inizio alla fine. Non riesce mai ad accendere la luce della propria qualità superiore, venendo sostituito a partita in corso (dal 69' Nemanja MATIC 6 - Meglio di Pogba. Ma ci voleva poco)

Luke SHAW 6 - Promette fuoco e fiamme, ma col passare dei minuti i giocatori dell'Atalanta riescono a limitarlo. Comunque sufficiente.

Bruno FERNANDES 6,5 - Parte in maniera pigra, lenta, poi carbura sempre più. Porge su un piatto d'argento a Cristiano Ronaldo la palla dell'1-1 (dall'87' Donny VAN DE BEEK s.v.)

Cristiano RONALDO 7,5 - Il solito Ronaldo, un cannibale. Se la squadra non lo segue completamente, si mette in proprio e toglie da solo le castagne dal fuoco a Solskjaer.

Marcus RASHFORD 5,5 - Elettrico e vivace tra uno scatto e un guizzo, ma non trova mai il modo di calciare verso la porta (dal 69' Edinson CAVANI 5,5 - Non punge granché)

All. Ole Gunnar SOLSKJAER 5,5 - Lo salva Ronaldo. Punto. Il suo Manchester United viaggia a corrente alternata e non è una novità.

