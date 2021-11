L'impresa è solo sfiorata. Sarebbe stata l'ennesima degli ultimi anni. Fino al 91', l'Atalanta si era illusa di scrivere l'ennesimo pezzo della propria storia recente. E invece sulla scena compare Cristiano Ronaldo, sempre lui: doppietta, con tanto di secondo gol in pieno recupero, e 2-2 finale che sa amaramente di sconfitta. Esattamente come quella dell'andata, bruciante e dolorosa. Apre nel primo tempo Ilicic, aiutato da una papera di De Gea. Pareggia poco prima dell'intervallo Ronaldo, al culmine dell'azione più bella costruita nei 90 minuti dagli inglesi. Nella ripresa spunta Duvan Zapata, gol prima annullato per fuorigioco e poi concesso grazie all'intervento della VAR. E proprio in extremis sempre Ronaldo, di grinta e di pura voglia, evita la sconfitta. È un pari che complica anche la situazione di classifica, perché ora davanti ci sono United e Villarreal (2-0 allo Young Boys). Ma l'Atalanta, terza, ha le carte in regola per giocarsi la qualificazione.

Tabellino

Atalanta-Manchester United 2-2 (primo tempo 1-1)

Atalanta (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (46' Djimsiti), Ilicic (71' Muriel); Zapata. All. Gasperini

Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Varane (38' Greenwood), Maguire; Wan Bissaka, McTominay (87' Sancho), Pogba (69' Matic), Shaw; Bruno Fernandes (87' Van de Beek); Rashford (69' Cavani), Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Gol: 12' Ilicic (A), 45' Cristiano Ronaldo (M), 56' Zapata (A), 91' Cristiano Ronaldo (M)

Ammoniti: McTominay

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

5' – McTominay calcia da fuori, una deviazione di Palomino mette completamente fuori causa Musso e la palla rotola lentamente contro il palo.

12' – GOL DELL'ATALANTA. Zapata sterza in area e tocca al limite per Ilicic, il cui sinistro trova impreparato De Gea, che tocca ma non evita che il pallone entri in rete.

Ilicic esulta per il gol in Atalanta-Manchester United - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

22' – Zapata si invola verso la porta di De Gea, ma con il destro spara sopra l'incrocio più vicino. Occasione Atalanta.

31' – Pogba sbaglia, Zapata calcia di controbalzo davanti a De Gea, ma viene anticipato miracolosamente da Bailly.

45' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Bella azione dei Red Devils, tocco di Bruno Fernandes per Cristiano Ronaldo, che da due passi non può sbagliare. 1-1.

56' – GOL DELL'ATALANTA. Palomino lancia Zapata, che in area difende il pallone e da due passi batte De Gea. Gol prima annullato per fuorigioco, quindi convalidato dopo l'intervento della VAR.

Duvan Zapata esulta per un gol in Atalanta-Manchester United - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

79' – Cross a giro di Zappacosta e colpo di testa alto di poco di Zapata. Atalanta vicina anche al tris.

85' – Botta da lontano di Zapata e intervento non semplice di De Gea, che deve rifugiarsi in calcio d'angolo.

91' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Azione raffazzonata degli inglesi e destro al volo da fuori area di Ronaldo, che incrocia alle spalle di Musso. Doccia gelata per la Dea. 2-2.

93' – Van de Beek incrocia col sinistro da pochi passi, ma Musso risponde con una mano. United vicino anche al 2-3.

La statistica chiave

Sesto gol in carriera per Cristiano Ronaldo contro l'Atalanta: è il terzo in due partite, tra la gara d'andata e quella di questa sera.

Il momento social

Il migliore

Cristiano Ronaldo. Il solito Ronaldo, un cannibale. Se la squadra non lo segue completamente, si mette in proprio e toglie da solo le castagne dal fuoco a Solskjaer.

Il peggiore

Pogba. Deludente dall'inizio alla fine. Non riesce mai ad accendere la luce della propria qualità superiore, venendo sostituito a partita in corso.

Le pagelle

Gasperini: "Tante assenze? Bene, così non sbaglio formazione"

