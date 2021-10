Adesso è davvero notte fonda. Il Milan perde ancora, ed è una sconfitta che potrebbe segnare il de profundis per le speranze rossonere in Champions League. Il Porto vince 1-0 grazie a una rasoiata di Luis Diaz al 65', contestata dai rossoneri per un possibile fallo di Taremi su Bennacer nell'azione. Episodio da moviola - e assenze pesantissime - a parte, è però un ko che non fa una grinza. La formazione di Pioli non ha idee, non crea, non punge, si affida ai solisti senza mai riuscire a giocare di squadra. Nemmeno l'ingresso di Ibrahimovic muta la situazione. Palle gol vere da ricordare? Praticamente nessuna. Ed è il dato più significativo dell'ennesima serata europea senza soddisfazioni. Il Porto, al contrario, colpisce subito un palo con lo stesso Diaz, crea più volte i presupposti per il vantaggio e alla fine lo trova meritatamente. Classifica sportivamente drammatica: sono quattro i punti di ritardo dal secondo posto, occupato ora non solo dall'Atletico Madrid ma anche dai portoghesi. Non è finita, ma quasi.

Tabellino

Porto-Milan 1-0 (primo tempo 0-0)

Porto (4-4-2): Diogo Costa; João Mario, Pepe, Mbemba, Wendell (46' Zaidu); Otavio (91' Grujic), Uribe, Sergio Oliveira (67' Vitinha), Diaz; Evanilson (67' Corona), Taremi (84' Toni Martinez). All. Sergio Conceição

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori (58' Romagnoli), Ballo-Touré (58' Kalulu); Bennacer, Tonali (66' Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (82' Maldini), Leão; Giroud (58' Ibrahimovic). All. Pioli

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Gol: 65' Diaz

Ammoniti: Sergio Oliveira, Tomori, Giroud, Uribe, Kalulu, Ibrahimovic, Leão

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

5' – Avanzata personale di Luis Diaz, che si presenta quasi al limite e incrocia con il destro: la palla incoccia contro il palo con Tatarusanu battuto.

18' – Uno-due in area tra Taremi ed Evanilson dopo un disimpegno sbagliato di Saelemaekers, ma l'interno destro dell'iraniano termina sul fondo.

28' – Sempre Taremi riceve in area da João Mario e calcia di controbalzo, di leggero esterno, non trovando per poco il secondo palo.

43' – Girata di testa di Giroud dal cross di Saelemaekers, ma Diogo Costa è ben piazzato e blocca. Primo tiro in porta del Milan.

48' – Taremi ha la meglio su Tomori, punta Kjaer e con un sinistro radente fa passare il pallone accanto al palo di Tatarusanu.

52' – Ballo-Touré sbaglia il tempo dell'intervento, Otavio si presenta quasi davanti a Tatarusanu, ma Tomori in spaccata devia miracolosamente il suo destro sopra la traversa.

65' – GOL DEL PORTO. Contatto sospetto tra Taremi e Bennacer nei pressi dell'area rossonera, la palla arriva a Luis Diaz che di prima intenzione fa partire una rasoiata fatale. Milan sotto.

68' – Controllo in area sugli sviluppi di un angolo di Pepe, sinistro e palla di poco fuori con Tatarusanu immobile. Porto vicino anche al raddoppio.

La statistica chiave

Tre partite giocate e tre sconfitte nel girone di Champions League: nella storia del Milan non era mai accaduto.

Il migliore

Luis DIAZ – Era il giocatore da tenere d’occhio in questa sfida e non ha deluso le attese. Qualità tecniche, velocità d’esecuzione, un palo e il gol che ha deciso la sfida. In due parole? Uomo partita.

Il peggiore

Fikayo TOMORI – Probabilmente la peggior partita da quando è al Milan. Si prende un giallo stupido in avvio, fatica in uscita e soffre un po’ i ritmi alti, risultando spesso in affanno o in ritardo nelle letture. Pioli capisce la serata no e dopo un'ora lo cambia.

Le pagelle

