Dopo i mancati saluti della gara d'andata e le parole - non certo al miele - spese dai due allenatori,non sono certo riusciti a riprotare la situazione alla normalità: al termine della sfida divinta per 2-0 dal Liverpool contro l'Atletio Madrid , il tecnico dei padroni di casa ha stretto la mano a tutti - giocatori, staff e tifosi - meno che al collega argentino. Pace rimandata tra i due, la mano - come disse già Klopp dopo la gara d'andata - se la daranno la prossima volta...