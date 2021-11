L'illusione, la speranza, il crollo, la rinascita. Tutto in 90 minuti. Tutto nella stessa partita. L'Atalanta appoggia un piede sul terreno della qualificazione, ma scivola e rischia di farsi male. Molto male. Va avanti per due volte, viene raggiunta in entrambi i casi dallo Young Boys, nel finale rischia di rovinare tutto. L'uomo della provvidenza si chiama Luis Muriel, che a cavallo tra l'87' e l'88' entra in campo e realizza su punizione il gol del definitivo 3-3. In precedenza era stata una girandola di emozioni e di reti: Zapata, Siebatcheu, Palomino, Sierro, Hefti. Da perderci la testa. All'80' la Dea era in vantaggio per 2-1; all'85', sotto per 3-2. Una partita pazza che complica e non poco i piani dei nerazzurri, che all'ultima giornata dovranno necessariamente battere in casa il Villarreal per chiudere al secondo posto dietro al Manchester United. I conti piuttosto facili da fare, la missione no. Un vero e proprio spareggio con vista ottavi di finale.

Tabellino

Young Boys-Atalanta 3-3 (primo tempo 1-1)

Young Boys (4-3-3): Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Garcia; Aebischer, Martins Pereira (89' Kanga), Rieder (67' Sierro); Elia (67' Mambimbi), Siebatcheu, Ngamaleu. All. Wagner

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral (71' Djimsiti), Palomino; Zappacosta (46' Pezzella), de Roon, Freuler (78' Pessina), Maehle (87' Muriel); Pasalic (71' Koopmeiners), Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Gol: 10' Zapata (A), 39' Siebatcheu (Y), 51' Palomino (A), 80' Sierro (Y), 85' Hefti (Y), 88' Muriel (A)

Ammoniti: Garcia, Ngamaleu, Demiral, Hefti, Zapata

Espulsi: nessuno

La cronaca in 14 momenti chiave

10' – GOL DELL'ATALANTA. Inserimento e cross col sinistro di Freuler, che trova in area Duvan Zapata: aggancio, girata stupenda e palla in rete con Faivre immobile. 0-1.

32' – Malinovskyi pesca in area Pasalic, che si gira bene e va col sinistro a giro, mancando però la porta.

33' – Tocco filtrante di Malinovskyi per il croato, che viene contrastato forse irregolarmente da Lauper davanti al portiere: Siebert non interviene e il VAR neppure. I dubbi restano.

39' – GOL DELLO YOUNG BOYS. Angolo di Aebischer e colpo di testa vincente di Siebatcheu, la cui spizzata non dà scampo a Musso. Doccia gelata per l'Atalanta.

Siebatcheu segna in Young Boys-Atalanta - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

48' – Punizione calciata direttamente verso la porta da Malinovskyi e smanacciata in calcio d'angolo di Faivre.

51' – GOL DELL'ATALANTA. Palomino rimane in attacco sugli sviluppi di un angolo, viene servito all'ingresso dell'area da Pasalic e col sinistro lascia impietrito Faivre. 1-2.

66' – Doppia occasione in un minuto circa per lo Young Boys: Musso prima blocca su un tiro da fuori di Elia e poi esce su Rieder, impedendo che l'avversario segni con la porta quasi vuota.

69' – Grande giocata del neo entrato Mambimbi, che in area sterza sul destro ma vede la propria conclusione rimpallata da Freuler sopra la traversa.

73' – Zapata va via di forza a Burky, ma davanti al portiere spara alto col sinistro. Occasione enorme per l'Atalanta.

78' – Bellissimo sinistro di controbalzo di Pezzella, che costringe Faivre a volare e deviare in calcio d'angolo.

80' – GOL DELLO YOUNG BOYS. Il neo entrato Sierro va a segno da pochi passi col sinistro, ben servito all'indietro da Ngamaleu. 2-2.

Esultanza di Sierro per un gol in Young Boys-Atalanta - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

85' – GOL DELLO YOUNG BOYS. Incredibilmente Hefti fa partire uno stupendo sinistro che va a incastonarsi sotto l'incrocio di un incolpevole Musso. 3-2.

88' – GOL DELL'ATALANTA. Muriel, entrato da pochissimi secondi, sorprende Faivre direttamente su punizione, calciando sul primo palo e infilando il pallone in rete. 3-3.

94' – Musso si oppone a un tentativo di Lauper, che proprio all'ultimissima azione rischia di confezionare la clamorosa beffa.

La statistica chiave

Tra campionato e Champions League, l'Atalanta ha messo in fila 10 partite con almeno un gol al passivo.

Il migliore

Luis MURIEL - Palloni toccati: 2. Il primo su calcio di punizione all'88' e vale il clamoroso gol del 3-3 contro lo Young Boys. Una sconfitta avrebbe accompagnato, quasi, l'Atalanta fuori dalla Champions, ma la rete del colombiano fa ancora sperare di passare il turno.

Il peggiore

Marten DE ROON - Non è il solito ripulitore del centrocampo. È lui a perdersi Siebatcheu in occasione del primo gol svizzero, è sempre lui a non aggredire un solissimo Sierro che pareggia di nuovo. Qualche secondo prima del 3-2 fa un retropassaggio killer, mettendo nei guai i suoi compagni. Insomma, un de Roon in totale confusione.

