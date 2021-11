Atalanta che a due minuti dal termine stava già pensando di essere fuori dalla Champions. Muriel, con un calcio di punizione, ridà vita alla squadra di Gasperini che con una vittoria sul Villarreal, invece, troverebbe la qualificazione agli ottavi. Decisivo anche Musso con delle parate importanti nel finale di una partita pazza, Sospiro di sollievo per l'che a due minuti dal termine stava già pensando di essere fuori dalla Champions., con un calcio di punizione, ridà vita alla squadra di Gasperini che con una vittoria sul Villarreal, invece, troverebbe la qualificazione agli ottavi. Decisivo anchecon delle parate importanti nel finale di una partita pazza, conclusa sul 3-3

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 7 - C'è da dire che viene beffato dal gol di Siebatcheu, ma poi fa quel che può con un'Atalanta che arranca nella seconda parte del secondo tempo. Diversi gli interventi risolutori, come l'ultimo su Lauper che vale quanto un gol.

Rafael TOLÓI 5,5 - Colpevole sul primo gol, non dà mai una grande sicurezza.

Merih DEMIRAL 6 - Anche il centrale turco non è impeccabile, ma non commette grosse sbavature. (dal 71' Berat DJIMSITI 5,5 - Partecipa al finale confusionario dell'Atalanta. Lascia troppo spazio a Hefti che piazza il 3-2 dalla distanza).

José Luis PALOMINO 7 - Se c'è uno che si salva nella difesa dell'Atalanta è proprio Palomino che fa sempre la cosa giusta. Non soffre mai e, soprattutto, piazza un gran gol che può pesare tanto.

Davide ZAPPACOSTA 6 - Viaggia con continuità sulla fascia. Rischia però anche qualcosa in fase difensiva. Esce per infortunio. (dal 46' Giuseppe PEZZELLA 6,5 - Buona prestazione per l'ex Parma che si rende anche pericoloso davanti).

Marten DE ROON 4,5 - Non è il solito ripulitore del centrocampo. È lui a perdersi Siebatcheu in occasione del primo gol svizzero, è sempre lui a non aggredire un solissimo Sierro che pareggia di nuovo. Qualche secondo prima del 3-2 fa un retropassaggio killer, mettendo nei guai i suoi compagni. Insomma, un de Roon in totale confusione.

Remo FREULER 6 - Finché c'è lui in campo, l'Atalanta regge l'urto di un dinamico Young Boys. Non fa cose eccezionali, ma lo svizzero si sente quando non c'è. (dal 78' Matteo PESSINA sv - Gioca qualche metro più avanti di Freuler, e infatti a centrocampo l'Atalanta lascia una voragine).

Joakim MAEHLE 6 - Entra nell'azione del vantaggio di Zapata, ma sparisce un po' dai radar. Non fa però grosse sbavature. (dall'87' Luis MURIEL8 - Palloni toccati: 2. Il primo su calcio di punizione all'88' e vale il clamoroso gol del 3-3 contro lo Young Boys. Una sconfitta avrebbe accompagnato, quasi, l'Atalanta fuori dalla Champions, ma la rete del colombiano fa ancora sperare di passare il turno.

Mario PASALIC 5,5 - Entra con frequenza in area di rigore, ma dopo 20 minuti si spegne clamorosamente. (dal 71' Teun KOOPMEINERS sv - Quasi non lo abbiamo visto in campo).

Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Non riesce ad essere continuo, né in fase di rifinitura né nell'inserirsi in area per dare sbocchi a Zapata.

Duván ZAPATA 6,5 - Predica un po' nel deserto, con Pasalic e Malinovskyi che non lo aiutano. Fortuna che trova quasi subito il gol del vantaggio. Lotta contro i centrali dello Young Boys, poi anche lui va in difficoltà nel finale.

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 - Si salva per aver messo Muriel. Ma, in generale, i cambi non hanno convinto più di tanto. Pessina per Freuler è stato un errore, lasciando troppo scoperta la sua difesa. La sua è un'Atalanta che attacca, ma che non difende.

Le pagelle dello Young Boys

YOUNG BOYS (4-3-3): Faivre 5; Hefti 7, Lauper 6,5, Bürgy 5,5, Garcia 5,5; Aebischer 5,5, Martins Pereira 5,5, Rieder 6 (67' Sierro 7); Elia 5,5 (68' Mambimbi 6,5), Siebatcheu 6,5 (88' Kanga sv), Ngamaleu 6. All. David Wagner 6,5

