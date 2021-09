Champions League dei rossoneri, Si parte da 69 euro fino ad arrivare a un massimo di 490: i prezzi per accedere allo stadio di San Siro proposti dal Milan per il ritorno indei rossoneri, in occasione di Milan-Atletico Madrid , sono molto alti rispetto allo standard del club rossonero. Per questo sui social c'è stata una vera e propria sommossa popolare.

I 69 euro di cui sopra riguardano infatti i posti al terzo anello, gli stessi che - per esempio - in occasione di Milan-Lazio saranno venduti a 20 euro sul sito rossonero. Un secondo anello rosso centrale, solitamente messo a 65 euro, per la Champions raddoppia ed è in vendita a 149; un posto al secondo verde passa da 40 euro a 119. Davvero prezzi inaccessibili per la maggior parte dei tifosi, anche i più accaniti.

